Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de hamsi avcılığının da başladığını, balıkçıların yavaş yavaş ağlarını hamsi ile doldurduklarını söyledi.

Karadeniz'deki hamsi stoklarının her geçen yıl azaldığına dikkati çeken Bayrak, "Bu konuda bazı bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Bizim elimizdeki en güçlü veri ise, 10 yıl öncesine kadar hamsi sezonu en az 4 ay sürerdi. Şimdi ise bu süre 2 aya kadar düştü." dedi.

Hamsideki av süresinin azalmasının stoklarının azalmasıyla direkt bağlantısı bulunduğuna işaret eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Bugünlerde teknelerimiz yavaş yavaş ağlarını hamsi için bırakıyor. Gelen ilk verilere göre 'hamsi hiç yok' diyemeyiz ama bu geliş ne kadar sürer, onu bilemiyoruz. Zaten önemli olan bir anda çok veya az olması değil, süreklilik olacak mı olmayacak mı. Son yıllara bakarsak bir süreklilikten bahsetmek zor. Hele palamudun yoğun avcılığının yapıldığı bir sezonda 'hamsi şu kadar olur' demek imkansız. Sadece şunu söyleyebiliriz, 'denizlerdeki büyük balık küçük balığı yer' kuralının istemesek de tekrarlanacağını öngörüyoruz. O nedenle hamsinin bu yıl bol olacağını düşünmüyoruz."

"TÜİK VERİLERİ DÜŞÜNCEMİZİ DESTEKLİYOR"

Bayrak, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2000 - 2015 yılları verilerinde palamudun bol avlandığı yıllarda hamsinin az olduğu gerçeğinin ortaya çıktığını vurgulayarak, bu gerçeğin görmezden gelinemeyeceğinin altını çizdi.

Palamut etkeninin yanı sıra hamsi stoklarındaki daralmanın kendilerini umutsuzluğa ittiğini dile getiren Bayrak, şöyle devam etti:

"Palamut-hamsi denklemi yıllardır süregelen bir tartışma. Birbirleriyle olan bağlantıları bize göre 'büyük balık küçük balığı yer' kuralıdır. TÜİK verileri de bizim düşüncemizi destekliyor. Şimdi palamudun bol olduğu bir sezon yaşıyoruz. Eğer bu kural şaşmazsa hamsi avcılığı belirli seviyede kalacaktır. Hangi seviye olur, onu bilemeyiz. Tabi hamsi stoklarındaki daralma diğer bir etken. Bakanlık, akademisyenler aracılığıyla Karadeniz'deki hamsi stoklarının belirlenmesine yönelik çalışma yürütüyor. Herkes gibi biz balıkçılar da merakla sonuçları bekliyoruz."

Bayrak, hamsinin ülke için çok önemli bir tür olduğunu, bu nedenle korumaya yönelik adımların bir an önce atılması gerektiğini söyledi.