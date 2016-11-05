Emzirme döneminde beslenmeye dikkat!

Uzman Diyetisyen AslıhanKüçük, emziren annelerinbeslenme konusuna dikkat etmelerigerektiğini söyledi. Omega-3tüketiminin, anne sütünün kalitesiniarttırarak bebeğin beyin gelişiminidesteklediğini belirten Küçük, şöyledevam etti: "Yağlı balıklar, ceviz,badem, kuru fasulye, nohut,ketentohumuve yeşilyapraklısebzelerOmega-3kaynaklarıdır.Dostbakterilerolanprobiyotikler ise anneve bebeğin bağışıklıksistemini güçlendirir.Probiyotik kalitesi yüksekanne sütü ile beslenenbebekler hastalıklara karşıdirençlidir. Bu nedenleprobiyotik kaynağı kefir,yoğurt ve ayran tüketimiçok önemlidir."
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