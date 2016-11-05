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Emzirme döneminde beslenmeye dikkat!

Emzirme döneminde beslenmeye dikkat!
Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, emziren annelerin beslenme konusuna dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Omega-3 tüketiminin, anne sütünün kalitesini arttırarak bebeğin beyin gelişimini desteklediğini belirten Küçük, şöyle devam etti: "Yağlı balıklar, ceviz, badem, kuru fasulye, nohut, keten tohumu ve yeşil yapraklı sebzeler Omega-3 kaynaklarıdır. Dost bakteriler olan probiyotikler ise anne ve bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir. Probiyotik kalitesi yüksek anne sütü ile beslenen bebekler hastalıklara karşı dirençlidir. Bu nedenle probiyotik kaynağı kefir, yoğurt ve ayran tüketimi çok önemlidir."
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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