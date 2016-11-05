Boyundaki şişlikler kansere işaret eder

ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR
Dünyada yılda ortalama 500 bin baş-boyun kanseri vakası görülmektedir. Baş-boyun kanserleri tüm kanserlerin yüzde 5-10'unu oluşturmaktadır. Hastalık erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görülmektedir. Baş-boyun kanserleri bölge itibarıyla solunum, konuşma, yutma ve işitme gibi çok önemli fonksiyonları etkilediğinden, tedavi edilmediği takdirde ciddi sıkıntılara yol açabilir. Dudaklar, dil, tükürük bezleri, yanaklar, diş eti, damak, bademcikler, geniz boşluğu, yutak, gırtlak, boyundaki lenf bezleri, sinüsler, kulaklar, boyun ve yüz cildi gibi geniş bir etkilenme bölgesi olan baş-boyun kanserlerinin gelişmesi basit bazı yaşam biçimi değişiklikleri ile önlene bilmektedir.
AĞIZDAKİ İYİLEŞMEYEN YARALARI ÖNEMSEYİN
Baş-boyun bölgesinde genellikle ağrısız ve giderek büyüyen şişlikler, ağız içinde, dilde veya dudakta iyileşmeyen yaralar baş boyun kanserlerinin habercisi olabilmektedir. Bununla birlikte aşağıdaki belirtiler varsa mutlaka bir uzmana gidilmelidir.
Ağızda uyuşukluk hissi ve ağızdan kan gelmesi
Çiğneme ve yutkunma güçlüğü
2-3 haftadan uzun süren ses kısıklığı veya seste değişiklik
Nefes alma güçlüğü
Tedaviye dirençli burun tıkanıklığı, burun kanaması veya kulak ağrıları, işitme azlığı
Göz çevresinde şişlik veya çift görme Sigaradan uzak durun Baş-boyun kanserlerinin gelişmesinde en önemli 2 risk faktörü alkol ve sigaradır. Ağız ve boğaz bölgesindeki kanserlerin yüzde 75'i tütün ve alkolle ilişkilidir. Riski azaltmanın en basit yolu sigara ve alkolden uzak durmaktır. Bunun yanında genetik faktörler, çevresel ve hijyenik faktörler, endüstriyel ürünler ve radyasyon da başboyun kanserlerine neden olabilmektedir. Rahim ağzı kanserine neden olan HPV ve öpücük ya da tükürük virüsü olarak bilinen EBV gibi virüsler de baş-boyun kanserlerine yol açabilmektedir.
C VİTAMİNİ İÇEREN GIDALAR TÜKETİN
Çevre kirliliği, sanayi atıklarının doğal su kaynaklarını ve doğayı tahrip etmesi gibi etkenlerin yanı sıra yanlış beslenme de baş-boyun kanserlerinde artışa neden olmaktadır. Hastalıktan korunmak için ağız hijyenine dikkat etmek önemlidir. E vitamininden zengin koyu yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller (portakal, mandalina, limon), kabak ve maydanoz gibi C vitamini deposu gıdaları beslenme düzenine eklemek hastalık riskini azaltır. Sürekli güneş ışığına maruz kalmak, kronik demir eksikliği anemisi ve nikele maruz kalmak da baş-boyun kanserlerine yol açabilir.
ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR
Başboyun kanserlerinde belirtileri göz ardı etmemek gerekir. Aksi halde geç tanı hayatı tehlikeye atabilir. Kan tahlillerinin ardından radyolojik görüntüleme yöntemleri, endoskopik kontrol ve biyopsiyle tanı rahatlıkla konulabilir. Erken teşhis, iyileşme sürecini hızlandırır. Hastalığın tedavisi genellikle birçok uzmanlık alanının birlikte çalışmasını gerektirir ve tedavi her hasta için değişebilir. Baş-boyun kanserleri için ilk seçenek cerrahi olmakla birlikte bazı tip kanserler için radyoterapi giderek daha ön plana çıkmaktadır. Başarılı bir tedavi, hastalığı kontrol altına almanın yanı sıra yutma, yeme ve konuşma gibi fonksiyonların da korunmasını amaçlar. Tedavi edilen hastalarda yemek borusu veya akciğer gibi farklı bölgelerde ikincil bir kanser gelişme riski yüksektir. Bu nedenle tedavi sonrası takipler hayati önemdedir.
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