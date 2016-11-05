Ballı hayat

Kahvaltı masalarının olmazsa olmazları arasında yer alan bal, şifa saçıyor. Doğal antibiyotikgörevi yapan bal, vücut direnciniarttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak, erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlık sorununu ortadan kaldırıyor. Ayrıca erkek ve kadınlarda afrodizyak etkisi yaparak cinselisteği tetikliyor. Uzmanlar vitamin deposu balın faydalarını şu şekilde özetliyor: Öksürüğükesiyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kas ağrılarını dindiriyor.
Kan şekerini düzenliyor. Cinsel isteği kamçılıyor.
Kısırlık tedavisine destek oluyor. Yaraların kısa süredeiyileşmesini sağlıyor.
Kilo vermeye yardımcı oluyor. Sindirimsisteminidüzenliyor.
Göz sağlığını koruyor. Cildi güzelleştiriyor.
Saçların sağlıklı uzamasını sağlıyor.
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