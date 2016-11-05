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Ballı hayat

Ballı hayat
Kahvaltı masalarının olmazsa olmazları arasında yer alan bal, şifa saçıyor. Doğal antibiyotik görevi yapan bal, vücut direncini arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak, erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlık sorununu ortadan kaldırıyor. Ayrıca erkek ve kadınlarda afrodizyak etkisi yaparak cinsel isteği tetikliyor. Uzmanlar vitamin deposu balın faydalarını şu şekilde özetliyor:
Öksürüğü kesiyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Kas ağrılarını dindiriyor.
Kan şekerini düzenliyor.
Cinsel isteği kamçılıyor.
Kısırlık tedavisine destek oluyor.
Yaraların kısa sürede iyileşmesini sağlıyor.
Kilo vermeye yardımcı oluyor.
Sindirim sistemini düzenliyor.
Göz sağlığını koruyor.
Cildi güzelleştiriyor.
Saçların sağlıklı uzamasını sağlıyor.
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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