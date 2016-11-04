Eksik D vitamini tetikliyor kanseri

SİLİK ŞİKAYETLER...
Türkiye'de her 3 yetişkinden 2'sinin D vitamini eksik. Eksiklik genelde gençlik ve orta yaş döneminde çok fazla fark edilemiyor. Ancak kanda ölçümle saptanabiliyor. Rahatsızlık, yaş ilerledikçe ve D vitamini eksikliği arttıkça kaslarda güçsüzlük, sık düşme ve geceleri özellikle kramplar ve yaygın vücut ağrıları gibi silik şikâyetlerle kendini gösteriyor. Kandaki D vitamini düzeyi ile 65 yaş üstü ölüm oranı arasındaki ilişki incelendi. Sonuçlar D vitamini eksikliğinin özellikle ileri yaşlarda kalp hastalıklarında ölüm riskini artırdığını ortaya koydu. Düşük D vitamininin kalp yetmezliğinde de rol oynadığı belirlendi. Araştırmacılar, 3 bin 400 kişinin kan örneklerini analizi sonucunda, D vitamini oranı düşük olanların kalp hastalıklarından kaynaklanan ölüm riskinin diğerlerinden 3 kat fazla olduğunu tespit etti.
GELECEĞİNİ İPOTEK ETME
Yetişme çağında yeterince D vitamini almayan gençlerin, alanlara oranla yüksek tansiyon ve şeker hastalığına yakalanma olasılığının 2 kat, kalp-damar hastalıklarının en önemli nedeni olan metabolik sendroma yakalanma olasılığının ise 4 kat fazla olduğu anlaşıldı. 12-19 yaşlarındaki 3 bin 577 kişi üzerinde yapılan bir diğer araştırmada ise D vitamininin önemi vurgulanarak, kapalı mekanlarda zaman geçirme ve düzensiz beslenme alışkanlıklarının, gençlerin ve ergenlerin gelecekteki sağlıklarını da ipotek altına aldığına dikkat çekildi.
SIRT AĞRISINA DİKKAT!
Düşük seviyedeki D vitamini sadece kemik erimesi riskini yüzde 300 artırmakla kalmıyor, aynı zamanda açıklanamayan kemik ağrılarına da neden oluyor. Sırt ağrısı çekenlerin yüzde 80'inde de D vitamini eksikliği gözlemleniyor.
HANGİ GIDALARDA BULUNUYOR?
En önemli D vitamini kaynaklarından birinin güneş olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bengi Başer, "Ancak D vitamini güneş dışında besinler yoluyla da alınabilir" diyor. Prof. Dr. Başer, şöyle konuşuyor: "Balık yağı, süt ve süt ürünleri, morina balığı yağı, sardalye, uskumru, somon, ton balığı, yumurta sarısı, tereyağı, yulaf ezmesi gibi besinlerde D vitamini bulunur. Sadece beslenmeyle D vitamini gereksinimini karşılamak zordur. Saat 10.00-15.00 arasında günde 10 dakika güneşlenmek gerekir. Güneşlenme imkanının olmadığı kış aylarında D vitamini desteklerinden istifade edilebilir. Ancak bu besinler doktor tavsiyesi olmadan alınmamalı. Çünkü D vitamininin fazlası bebeklerde zihinsel ve fiziksel geriliğe, çocuklarda ise boy kısalığına ve zehirlenmelere bile neden olabilir."
12 KANSER TÜRÜYLE İLİŞKİSİ VAR
D vitamini eksikliği kemik problemleri ve kalp hastalıklarının yanı sıra, kolon ve prostat kanseri gibi pek çok hayati öneme sahip hastalığa neden olabiliyor. Yapılan araştırmalar, bu vitaminin 12 farklı kanser türü ile arasında ilişki olduğunu gösteriyor.
NE İŞE YARAR?
⇔ Kemik büyümesi, sertleşmesi ve tamiri üzerinde etkilidir.
⇔ Bakterileri öldüren protein hücrelerinin çoğalmasına destek verir.
⇔ Böbrek hastalıklarında düşük kan kalsiyumu seviyesini düzenler.
⇔ Ameliyat sonrası kas kasılmalarını önler.
⇔ Bebekler ve çocuklarda gelişmeyi sağlar.
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