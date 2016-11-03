Pekmezde yok yok

Özellikle kış aylarında tüketilmesi önerilen pekmez, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Enerjiverip iştah açan pekmezin yararları saymakla bitmiyor. Hamilelikteve bebek gelişiminde faydasağlıyor. Mideyi, bağırsakları,böbrekleri kuvvetlendiren, kandolaşımını rahatlatan pekmezin sağlığa diğer faydaları şöyle: Vücutdirenciniartırır.
Astım ve bronşit hastalıklarında faydalıdır. Çocukların zeka gelişimineyardımcı olur.
Kolesterolü düşürür ve tansiyonu dengeler. Cinsel gücü ve spermsayısını artırır.
Günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılar. Akciğer rahatsızlıklarındada kullanılır. TAHİNSİZ OLMAZ
Tahin de pekmezle birlikte soğuk algınlığına iyi gelir. Zihinsel yorgunluğugiderir.
Akciğer rahatsızlıklarında da kullanılır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.