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de yok yok

Pekmezde yok yok
Özellikle kış aylarında tüketilmesi önerilen , afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Enerji verip iştah açan pekmezin saymakla bitmiyor. Hamilelikte ve bebek gelişiminde fayda sağlıyor. Mideyi, bağırsakları, böbrekleri kuvvetlendiren, kan dolaşımını rahatlatan pekmezin sağlığa diğer faydaları şöyle:
Vücut direncini artırır.
Astım ve bronşit hastalıklarında faydalıdır.
Çocukların zeka gelişimine yardımcı olur.
Kolesterolü düşürür ve tansiyonu dengeler.
Cinsel gücü ve sperm sayısını artırır.
Günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılar.
Akciğer rahatsızlıklarında da kullanılır. TAHİNSİZ OLMAZ
Tahin de pekmezle birlikte soğuk algınlığına iyi gelir.
Zihinsel yorgunluğu giderir.
Akciğer rahatsızlıklarında da kullanılır.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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