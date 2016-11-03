Kırık kemiğin ilacı kelle-paça çorbası

İYİLEŞME EVRELERİ...
Kemikteki kırıkların iyileşmesi birçok faktöre bağlıdır. Büyüme, antioksidanlar, hücreler, hormonlar, aminoasitler ve sayısız besin maddeleri ile yeterli kan dolaşımı kemiğin iyileşmesinde önemli role sahiptir. Kırık oluştuğu an onarım süreci başlar. İyileşme 3 evreye ayrılır. Yangı ilk evredir ve kemiğin kırılması ile başlar. Birkaç gün sürer.
MORLUK İYİDİR
Kırık çevresinde kemik ve çevre dokulardaki damarlarından sızan kan ile bir pıhtı oluşur ve cilt üzerinde morluk ortaya çıkar. Halk arasında kangren olma belirtisi olarak bilinen morluk, aslında iyileşmenin bir göstergesidir.
2 HAFTADA TAMİR
Kırığı tamir edecek olan hücrelerin, kırık bölgesine toplanması nedeniyle morluk oluşur. İkinci evre tamir evresidir ve kırık oluşumundan yaklaşık 2 hafta sonra başlar. 6-12 hafta aralığında kemik sertleşir. Üçüncü evre ise kemiğin eski haline dönüşmesi için gereken yeniden yapılanma (remodelling) evresidir ve aylarca devam eder. Kırıkların geç iyileşmesinde bir diğer faktör ise yetersiz beslenmedir. Kırıkların iyileşmesi yüksek enerji gerektiren bir işlemdir. Sağlıklı bir yetişkinde günlük enerji ihtiyacı 2 bin 500 kalori civarındayken, birden fazla kırığı olan ve yataktan kalkamayan bir erişkin için bu ihtiyaç 6 bin kaloriye kadar çıkmaktadır.
KALSİYUM VAR
Onarım süreci olan kırıkların iyileşmesi için kemik dokunun önemli bir kısmını oluşturan kolajen adlı proteine vücudun ihtiyacı vardır. Günlük protein alımını sadece 10-20 gram arttırmanın bile kırık iyileşmesini hızlandırdığına dair çalışmalar bulunmaktadır. Kelle-paça çorbasının içinde de, kemik yapısında bulunan kollajen proteini ve kalsiyum bol miktarda vardır. Beyinde bulunan sinir hücreleri, organların gelişmesini uyaran proteinler içermektedir. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda ise kemik hücreleri üzerine beyin dokusu eklendiğinde, kemik hücrelerinde hızlı bir çoğalma olduğu görülmüştür.
ÇAY VE FISTIK ETKİLİ OLUYOR
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan kırığın iyileşmesi için E vitamini gibi antioksidanlar, hem antioksidan hem de kolajen yapımı için gerekli C vitamini ve kalsiyum emilimini arttıran D vitamini gerekiyor. Yine kemik dokusunun en önemli minerali olan kalsiyumu içeren yoğurt, süt, peynir de sürece destek olacak besinler arasında yer alıyor. Balık yağı, havuç ve domateste bulunan likopen, maydanoz, yabanmersini, siyah çay, kakao ve yerfıstığındaki flavonoidlerin tüketilmesi de kırıkların iyileşmesinde önemli bir role sahip bulunuyor.
ŞEKER HASTALIĞI TEHDİT EDİYOR
Diyabet hastalığındaki yüksek kan şekeri, sigara, hormonal bozukluklar, damar problemleri, steroidler ya da bağışıklık sistemini bozan diğer ilaçlar ve kırık bölgesinde görülebilecek iltihaplar, kırıkların iyileşmesini olumsuz etkiliyor. Bu süreçte sigarayı bırakmak, diğer tıbbi durumlar konusunda da doktora danışmak gerekiyor.
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