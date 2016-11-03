Dişçi korkusuna SPA’lı çözüm

Dişlerine yeterli özeni göstermeyen Türk insanı, ağrısı çekilmez oluncaya kadar doktora gitmiyor. Bunda dişçi koltuğu korkusu önemli rol oynuyor. Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Recep Eşkar, dişçi fobisi olanların Dental SPA yöntemi ile korkularını yenmesine yardımcı olduklarını belirtiyor. Dt. Recep Eşkar, Dental SPA yöntemini şöyle anlatıyor: "Özel hazırlanmış tedavi ortamında, orman atmosferi ile birlikte rahatlatıcı su perdeleri bulunuyor. Hasta hoş bir müzik eşliğinde, su sesleri içinde sağlıklı içeceğini yudumlayarak, masaj koltuğunda rahatlayarak tedaviye hazır hale getiriliyor."