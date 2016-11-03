Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, yapılan çalışmaların 3 ay içerisinde hava sıcaklıklarının uzun yıllardır hesaplanan kış sıcaklık ortalamalarının 1 veya 2 derece üzerinde olacağını gösterdiğini bildirdi. Güneş, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde hissedilir derecede artmasını beklediklerini belirterek, "Türkiye genelinde 10 derecelere kadar düşen sıcaklıklar, 20 derecelere kadar çıkacak" dedi.



Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önümüzdeki 3 aylık süre içerisinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını söyledi.

Akdeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin biraz üzerinde yağış beklediklerini anlatan Güneş, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde yağış tahmininde bulunduklarını ifade etti.



Kış mevsiminin çok çetin geçeceğinin gözükmediğini dile getiren Güneş, "Şu andaki verilere göre herhangi bir anormallik yok, hatta hava sıcaklıklarının uzun yılların ortalamasının üzerinde olacağı görülüyor. Kış aylarını değerlendirdiğimizde, yapılan çalışmalar, önümüzdeki 3 ay içerisinde hava sıcaklıklarının uzun yıllardır hesaplanan kış sıcaklık ortalamalarının 1 veya 2 derece üzerinde olacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ekim ayında uzun yıllar ortalamalarının altında yağış aldığını, bunun olağan bir durum olduğuna işaret eden Güneş, diğer aylarda bunun telafi edilebileceğini vurguladı.

SICAK HAVA GELİYOR

Kuraklıktan bahsetmek için çok erken olduğuna, çiftçilerin bundan endişelenmesine gerek bulunmadığına işaret eden Güneş, şöyle dedi:

"Son bir haftadır özellikle iç ve yüksek kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü ve soğuk olan yerlerde kar yağışı gördük. Türkiye'de görülen soğuk hava dalgası, haftaya yerini mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklara bırakacak. Soğuk, yerini sıcak havaya bırakacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde hissedilir derecede artmasını bekliyoruz. Türkiye genelinde 10 derecelere kadar düşen sıcaklıklar, 20 derecelere kadar çıkacak. 1 haftalık periyotta Trakya, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağış bekliyoruz, başka bölgelerde beklemiyoruz."

Güneş, vatandaşları değişken sıcaklar nedeniyle uyararak, "Bu mevsim, hava sıcaklıklarının bir düştüğü, bir yükseldiği mevsimler. Vatandaşlarımız önümüzdeki günlerde havaların tekrar ısınmasına kanmasınlar. Gündüzleri güneşin etkisiyle hava sıcak olabilir ancak akşamları mevsim normallerindeki soğuklara dönebilir. Dolayısıyla vatandaşların tedbirli olmaları gerekir." açıklamasına yer verdi.