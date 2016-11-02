Nohut-sumak-lahana kanserden korkma

ÖMÜRLÜK SAVAŞ
"Doğduğumuz andan tutun da dünyadan göçüp gidene kadar yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi kanserle savaşmak olmalı. Bu yüzden doğru beslenmeli, spor yapmalı ve sağlıklı bir ortamla birlikte yaşam kalitemizi arttırmalıyız."
MUHTEŞEM ÜÇLÜ...
"Şimdi kış geliyor. Bu aylar en çok konuştuğumuz konu ise meme kanseri. Bu yüzden de doğal beslenmeliyiz ve doğadan faydalanmalıyız. İlaçlar bize ancak tedavide destek olabilir. Hastalıklar ortaya çıkmadan doğal yollarla beslenmeli ve bağışıklık sistemimizi güçlendirerek kansere karşı bir duvar örmeliyiz. Mevsim meyvelerinden ve sebzelerinden yararlanmalıyız. Beyaz lahana, nohut ve sumak bunlardan üç tanesi. Özellikle bu üçü bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve hücrelerin içinde bulunan DNA yapısını koruyor. Beyaz lahanayı haftada bir, nohutu da haftada iki kez yemeliyiz. Sumağı ise bütün yemeklere katabiliriz. Lahanadan salata yapabilir, çiğ ya da hafif haşlanmış, zeytinyağlı ve bol kırmızı biberle tüketebiliriz. Nohutun da meme kanserine karşı kadınlarda son derece etkin koruyucu bir özelliği var. Bu yüzden özellikle kadınlar meme kanserinden korunmak adına nohut tüketmeyi ihmal etmesin. Sumağı ise bu sebzelerle birlikte kullanabildiğimiz gibi aynı zamanda ayrı olarak kaynatıp suyunda yemek yapılabilir ya da çayını içebiliriz. Çok pahalı olmayan lahanayı, nohutu ve sumağı sofralardan eksik etmemekle kış aylarında kanserden korunabiliriz."
TÜMÖRÜ ENGELLİYOR
"Bu üç besinin en önemli ortak özelliği hücredeki DNA yapısını korumasıdır. Bu gıdalar aynı zamanda da kanser hücrelerinin gelişmesini engelliyor. Yani kansere karşı duvar örüyor. Dolayısıyla hazır bu sebzeler tam mevsimi iken soframızdan eksik etmememiz gerekiyor. Çocuklarımıza da kanserden korunmak adına bu besinleri sevdirip, tüketmelerine teşvik etmek önem taşıyor."
KULAKTAN DOLMA BİLGİLERE DİKKAT!
Amansız hastalığın pençesine düştükten sonra sadece hekim tavsiyesinde beslenmeye yön verilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Oğuz Özyaral şu uyarıda bulundu: "Kanser olduktan sonra hekimin tavsiyeleri doğrultusunda beslenmeliyiz. Çünkü burada artık tedavi edici unsur ortaya çıkar. Tedavi edici unsurda hekimimiz ne diyorsa biz öyle beslenmeliyiz. Yani kulaktan dolma bilgilerle, 'Ben duydum şu kansere çok iyi geliyor' gibi şeylere kesinlikle uymamalıyız. Sağlıklı bireye iyi gelen faydalı bir yiyecek, kanser hastasına iyi gelmeyebilir hatta zarar verme olasılığı bile var. Bu yüzden kesinlikle doktorların sözünden dışarı çıkmamak gerekiyor. Fakat kanserden önce beslenme ile korunmamızın birçok yolu var. Bu yolları izleyerek kanserden kaçıp, ömrünüzü uzatabilirsiniz."
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