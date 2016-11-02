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kör ediyor

Göz tansiyonu kör ediyor
Ülkemizde yaygın olan önlem alınmadığında körlüğe yol açıyor. Medical Park İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mucize Yararcan, göz tansiyonunun yani glokomun bazen baş ağrısı ile kendini gösterdiğini belirterek, şöyle konuşuyor: "Hastalığa yakalanan kişi sorunu fark edemez. Çünkü göz zorlukla da olsa görme işlemini bir süre daha devam ettirir. Hasarı geri döndürmek imkansız olduğu için erken tanı çok önemli. Özellikle 40 yaş üzerindeki kişiler yılda bir kez göz tansiyonlarını ölçtürmeli."
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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