Göz tansiyonu kör ediyor

Ülkemizde yaygın olan göz tansiyonu önlem alınmadığında körlüğe yol açıyor. Medical Parkİzmir Hastanesi GözHastalıkları Uzmanı Op.Dr. Mucize Yararcan, göz tansiyonunun yani glokomun bazen baş ağrısı ile kendini gösterdiğini belirterek, şöyle konuşuyor: "Hastalığa yakalanan kişi sorunu fark edemez. Çünkü göz zorlukla da olsa görme işlemini bir süre daha devam ettirir. Hasarı geri döndürmekimkansız olduğu için erken tanı çok önemli. Özellikle 40 yaş üzerindeki kişiler yılda bir kez göz tansiyonlarını ölçtürmeli."
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