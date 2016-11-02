Balık aşka getiriyor

Sağlıklı ve iyi bir cinsel yaşam için balık tüketiminin çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle somon balığını tavsiye ediyor. Balığın beyindekidopaminsalgısınıartırdığını,kadınlarda cinselisteği yükselttiğini belirten uzmanlar, sağlığa bazı yararlarını ise şöyle sıralıyor... Beyin için oldukçafaydalıdır. Beyin fonksiyonlarınıngeliştirilmesinekatkı sağlar.
Kan basıncını düşürür. Kalp krizi riskiniazaltır.
Alzheimer'ı önlemeye yardımcıdır. Güçlü birantioksidandır.
Romatizmal hastalıklara karşı iyi gelir. Kemiklerin güçlenmesineyardım eder.
Zihinsel yorgunluğunu giderir. Bağışıklık sisteminigüçlendirir. Hastalıklarakolay yakalanmariskini azaltır.
Kan şekeri seviyesini düzenler.
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