  1. Göz tansiyonu kör ediyor

Balık aşka getiriyor

Beyindeki dopamin salgısını artıran balık, özellikle kadınlarda cinsel isteği yükseltiyor...

Balık aşka getiriyor
Sağlıklı ve iyi bir cinsel yaşam için nin çok önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, özellikle somon balığını tavsiye ediyor. Balığın beyindeki dopamin salgısını artırdığını, kadınlarda cinsel isteği yükselttiğini belirten uzmanlar, sağlığa bazı yararlarını ise şöyle sıralıyor...
Beyin için oldukça faydalıdır. Beyin fonksiyonlarının geliştirilmesine katkı sağlar.
Kan basıncını düşürür.
Kalp krizi riskini azaltır.
Alzheimer'ı önlemeye yardımcıdır.
Güçlü bir antioksidandır.
Romatizmal hastalıklara karşı iyi gelir.
Kemiklerin güçlenmesine yardım eder.
Zihinsel yorgunluğunu giderir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara kolay yakalanma riskini azaltır.
Kan şekeri seviyesini düzenler.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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