Zencefil-limon farenjite son

ANTİBİYOTİK YOK
Farenjit tedavisinde antibiyotik önermediklerini söyleyen Bekdemir, şunları söylüyor: "Farenjit tedavisinde kesinlikle antibiyotiğin yeri yoktur. Hastaya genelde telkinlerde bulunuyoruz. Bol bol ılık su içmesi gerektiğini, pastil ve sprey kullanmasını söylüyoruz. Antibiyotik tedavisi doğru değil."
ACI TETİKLER
Op. Dr. Bekdemir, sosyal hayatta edinilen alışkanlıkların düzenlenmesiyle farenjitin tedavi edilebileceğini vurguluyor ve vatandaşları uyarıyor: "Farenjit oluşumunun yüzde 98'i sosyal yaşam ve viral enfeksiyona bağlıdır. Farenjitin sebepleri sigara, alkol, düzensiz beslenme ve gastrittir. Bunun yanında, çok baharatlı, acılı, çok sıcak veya çok soğuk şeyler içmek de farenjiti tetikleyebilir. Sigara en büyük hastalık nedenlerinden biridir. Biz hastalarımıza sık sık ve az yemelerini tavsiye ediyoruz. Gece yatmadan 3-4 saat önce mideyi doldurmanın zararlı olduğunu söylüyoruz. Çünkü midedeki asit kaçağı da boğaza zarar verebiliyor. Kilolu kişilerde, reflü yani asit kaçağı daha sık görülüyor. Asit kaçağı farenjiti tetikleyebiliyor. Bu nedenle hastalarımıza kilo vermelerini öneriyoruz."
BUNLARI TÜKETİN
Farenjit hastalığının tedavisinde doğru beslenme ilaç kadar etkili oluyor. Uzmanlar hastalığa karşı kalkan görevi yapan besinleri şu şekilde sıralıyor:
Sarımsak: Birkaç diş sarımsağı ağızda çiğnemek veya suya katarak içmek farenjite iyi gelir.
Bal: Asırlardır birçok hastalığın tedavisi için kullanılan balın doğal antibiyotik özelliği vardır. Çok güçlü mikrop kırıcı özelliği olan bal, boğaz iltihabını yok eder.
Zencefil: Mikrop kırıcı özelliği sayesinde solunum yollarını açar. Farenjit riskini azaltır ve tedaviyi hızlandırır.
Zerdeçal: Boğaz ve solunum yollarını mikroplardan temizler. Bir bardak süte yarım çay kaşığı zerdeçal koyun ve iyice kaynatın. Soğduktan sonra biraz bal ekleyerek günde 3 kere için. Kısa sürede farenjitten kurtulmanıza yardımcı olacaktır.
Fesleğen: Magnezyum içerdiğinden dolayı kan akışını hızlandırır. Etkili antioksidanlar arasındadır. Bu özelliğiyle farenjit hastalığının tedavisinde kullanılır.
Nane: Farenjitten tahriş olan boğazların yeniden toparlanmasını sağlar. Solunum yollarını da açar.
Limon: C vitamini deposu limon, boğazlarda farenjitin neden olduğu tahrişin kısa sürede iyileşmesini sağlar. Boğazı mikroplardan arındırmaya yardım eder.
5 ADIMDA KURTULUN
1- Sigara ve alkolden uzak durun
2- Bol ılık su için, doktorun önerdiği pastil ve spreyleri kullanın
3- Sık sık ve az yemek yiyin
4- Yatmadan 3-4 saat önce aşırı yemek tüketmeyin
5- Kilo vermeye çalışın
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