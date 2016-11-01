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Sigara kullanma, erken riski yaşama

Sigara kullanma, erken menopoz riski yaşama
Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, kadınlarda adet kanamasının kesilmesi anlamına gelen menopoz dönemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. döneminin ortalama 40 yaş sonrası kadınlık hormonunun azalması ile başladığını ifade eden Uyanık, sigara kullanan kadınların menopoza daha erken yaşlarda girdiğini aktardı. Menopoza giriş yaşının genetik durum ve sigara gibi faktörlerden etkilendiğinin altını çizen Uyanık, "Menopoz yaşı Türkiye de 47-49 iken, dünyada 51-55 yaşları arasındadır. Sigara kullanıldığında ortalama 2 yıl olarak menopoz yaşı geriye gitmektedir" ifadelerini kullandı.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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