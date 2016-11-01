Sigara kullanma, erken menopoz riski yaşama

Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.Müzeyyen Uyanık, kadınlarda adetkanamasının kesilmesi anlamına gelenmenopoz dönemiyle ilgili önemliaçıklamalar yaptı. Menopoz dönemininortalama 40 yaş sonrası kadınlıkhormonunun azalması ile başladığınıifade eden Uyanık, sigara kullanankadınların menopoza daha erkenyaşlarda girdiğini aktardı. Menopozagiriş yaşının genetik durum ve sigaragibi faktörlerden etkilendiğininaltını çizen Uyanık, "Menopoz yaşıTürkiye de 47-49 iken, dünyada51-55 yaşları arasındadır.Sigara kullanıldığındaortalama 2 yıl olarakmenopoz yaşı geriyegitmektedir"ifadelerinikullandı.
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