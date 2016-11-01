Erkeklerin çaresi havuç

Gözlere iyi geldiği bilinen havuç, cinsel sağlığı da besliyor. Mükemmel bir A vitamini kaynağı olan havuç, afrodizyak etkili besinlerin başında yer alıyor. Bu sebze, erkeklerde ve kadınlarda cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlık riskini azaltıyor. Spermsayısını da arttırdığı kanıtlanan havuç, bu özelliğiyle bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Havucunsağlığa olan diğerfaydaları ise şuşekilde özetleniyor:
Kabızlığı önlüyor.
Kan yapıyor.
Kansere yakalanma riskini azaltıyor.
Göz sağlığını koruyor.
Hücreleri yeniliyor.
Akne oluşumunu engelleyerek cildi güzelleştiriyor.
İnme ve felç vakalarını azaltıyor.
Kalp-damar hastalıklarını engelliyor.
Kilo vermeye yardımcı oluyor.
Vücudu toksinlerden temizliyor.
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