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Erkeklerin çaresi

A vitamini deposu , cinsel isteği arttırıyor. Sperm kalitesini yükseltiyor. Bu özelliğiyle bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor

Erkeklerin çaresi havuç
Gözlere iyi geldiği bilinen , cinsel sağlığı da besliyor. Mükemmel bir A vitamini kaynağı olan havuç, afrodizyak etkili besinlerin başında yer alıyor. Bu sebze, erkeklerde ve kadınlarda cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlık riskini azaltıyor. Sperm sayısını da arttırdığı kanıtlanan havuç, bu özelliğiyle bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Havucun sağlığa olan diğer faydaları ise şu şekilde özetleniyor:
Kabızlığı önlüyor.
Kan yapıyor.
Kansere yakalanma riskini azaltıyor.
Göz sağlığını koruyor.
Hücreleri yeniliyor.
Akne oluşumunu engelleyerek cildi güzelleştiriyor.
İnme ve felç vakalarını azaltıyor.
Kalp-damar hastalıklarını engelliyor.
Kilo vermeye yardımcı oluyor.
Vücudu toksinlerden temizliyor.
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  • 01 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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