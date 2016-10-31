‘Yemek ye’ baskısı iştah kapatıyor

İştahsız çocuklar ebeveynleri çileden çıkartıyor. Annebabalara 'zorlagüzellik olmaz' diye seslenen diyetisyenPınar Kural Enç, şu önerilerde bulunuyor. "Süt içirmekiçin nasıl sevdiğini deneyerek bulun. Sütlaç-muhallebi gibi tatlılar yapabilirsiniz. Olmuyorsa ısrar etmeyin, yoğurt, peynir, et ve yumurta ile de protein ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Köfte sertgeliyorsa, dolmalara kıymaekleyin. Kırmızı et sevmiyorsa, balık ya da tavuk etini deneyin. Yumurta sarısı, yoğurt, süt ve peynir de et yerine geçebilir. Sebzelere gelince; salatalık ve havuç gibi sebzeleri çiğ olarak, çubuk biçiminde hazırlayın. Bu sunum hoşuna gidebilir. Sevdiği yemeklere,rendelenmiş olarak sebzeekleyin. Yememekte ısrar ediyorsa, meyveler de sebze yerinegeçer. İstediği meyveleri ya da meyve sularını verin."
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