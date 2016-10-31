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ye’ baskısı kapatıyor

‘Yemek ye’ baskısı iştah kapatıyor
İştahsız lar ebeveynleri çileden çıkartıyor. Annebabalara 'zorla güzellik olmaz' diye seslenen diyetisyen Pınar Kural Enç, şu önerilerde bulunuyor. "Süt içirmek için nasıl sevdiğini deneyerek bulun. Sütlaç-muhallebi gibi tatlılar yapabilirsiniz. Olmuyorsa ısrar etmeyin, yoğurt, peynir, et ve yumurta ile de protein ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Köfte sert geliyorsa, dolmalara kıyma ekleyin. Kırmızı et sevmiyorsa, balık ya da tavuk etini deneyin. Yumurta sarısı, yoğurt, süt ve peynir de et yerine geçebilir. Sebzelere gelince; salatalık ve havuç gibi sebzeleri çiğ olarak, çubuk biçiminde hazırlayın. Bu sunum hoşuna gidebilir. Sevdiği yemeklere, rendelenmiş olarak sebze ekleyin. Yememekte ısrar ediyorsa, meyveler de sebze yerine geçer. İstediği meyveleri ya da meyve sularını verin."
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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