  1. Dana iliği saçların iksiri

için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Bölgesi için çok kuvvetli yağış ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için flaş uyarı
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Çarşamba günü gece saatlerine kadar beklenilen yağışların Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in sahil kesimlerinde çok kuvvetli olacağı belirtilirken, yağışların bölgenin iç kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ifade edildi.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi 20:37
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