Dana iliği saçların iksiri

"Kasaptan alınan dana iliği bir kapla suyun üzerine koyulup buharıyla eritilir. Bakım kremleri karıştırılıp yumuşatılır. Saç diplerinden başlayarak uçlarına doğru masajla sürülür. 2 saat bekledikten sonra saç şampuanla yıkanır. Saçın ihtiyacı olan her şey ilik bakımı ile yüklendiği için ayda 1 kez yapılması yeterlidir. İlik bakımı herkesin rahatlıkla yapabileceği, güvenli ve mucizevi sonuç veren bakım yöntemidir. Öte yandan saçları her gün yıkamak zarar verir. Saç kremi her saç için gerekir. Doğru krem alınmalı, saç dibini beslemek gerekir."
"Kasaptan alınan dana iliği bir kapla suyun üzerine koyulup buharıyla eritilir. Bakım kremleri karıştırılıp yumuşatılır. Saç diplerinden başlayarak uçlarına doğru masajla sürülür. 2 saat bekledikten sonra saç şampuanla yıkanır. Saçın ihtiyacı olan her şey ilik bakımı ile yüklendiği için ayda 1 kez yapılması yeterlidir. İlik bakımı herkesin rahatlıkla yapabileceği, güvenli ve mucizevi sonuç veren bakım yöntemidir. Öte yandan saçları her gün yıkamak zarar verir. Saç kremi her saç için gerekir. Doğru krem alınmalı, saç dibini beslemek gerekir."
- 31 Ekim 2016, Pazartesi
- Gazete
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