  1. Aşka safran dopingi

iliği ların iksiri

Dana iliği saçların iksiri
Muhteşem lara sahip olmak isteyenler dikkat! Kimyasal işlem görmüş, yıpranmış saçları canlandırmanın yolu iliğinden geçiyor! Bu ilginç maskenin evde yapabileceğini söyleyen saç uzmanı Rıdvan Bayar ve Selim Coşkun, şu tarifi veriyor: 2 SAAT BEKLETİN
"Kasaptan alınan dana iliği bir kapla suyun üzerine koyulup buharıyla eritilir. Bakım kremleri karıştırılıp yumuşatılır. Saç diplerinden başlayarak uçlarına doğru masajla sürülür. 2 saat bekledikten sonra saç şampuanla yıkanır. Saçın ihtiyacı olan her şey bakımı ile yüklendiği için ayda 1 kez yapılması yeterlidir. İlik bakımı herkesin rahatlıkla yapabileceği, güvenli ve mucizevi sonuç veren bakım yöntemidir. Öte yandan saçları her gün yıkamak zarar verir. Saç kremi her saç için gerekir. Doğru krem alınmalı, saç dibini beslemek gerekir."
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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