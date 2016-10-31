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a dopingi

Güzel kokulu çiçekler açan , acı tadıyla hem iştahı açıyor, hem de cinsel isteği artırıp çiftleri mutlu ediyor...

Aşka safran dopingi
Şifayı doğada arayanlar, dertlerine de derman buluyor. Güzel kokulu bitkisinin tepeciklerinden elde edilen değerli baharat da sağlığa faydalarıyla öne çıkıyor. Acı tadıyla iştah açan safran, uyarıcı etkisi ile cinsel isteği de artırıyor. Safranın iyi geldiği hastalıklardan bazıları şöyle:
Sinirleri uyarıcı etkisi ile vücuda dinçlik ve kuvvet verir.
Sinir zayıflığını giderir.
Kokusu yatıştırıcı ve rahatlatıcıdır.
Ateşi düşürür ve öksürüğü keser.
Astım ve bronşitte faydalıdır.
Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.
Ciltteki kaşıntıları ve sivilceleri giderir.
Rahim kaslarını uyararak adet söktürücü etki gösterir. Hamileler kullanmamalıdır.
Adet sancılarını azaltır.
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  • 31 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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