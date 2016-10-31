Aşka safran dopingi

Şifayı doğada arayanlar, dertlerine de derman buluyor. Güzel kokulu safran bitkisinin tepeciklerinden elde edilen değerli baharat da sağlığa faydalarıyla öne çıkıyor. Acı tadıyla iştah açansafran, uyarıcı etkisi ile cinsel isteği de artırıyor. Safranın iyi geldiği hastalıklardan bazıları şöyle: Sinirleri uyarıcı etkisi ile vücuda dinçlik vekuvvet verir.
Sinir zayıflığını giderir. Kokusu yatıştırıcı ve rahatlatıcıdır.
Ateşi düşürür ve öksürüğü keser. Astım ve bronşitte faydalıdır.
Karaciğer hastalıklarına iyi gelir. Ciltteki kaşıntıları ve sivilceleri giderir.
Rahim kaslarını uyararak adet söktürücü etki gösterir. Hamileler kullanmamalıdır. Adet sancılarını azaltır.
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