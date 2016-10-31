Adaçayı-Portakal mikropları kovar

GÜNDE 3 FİNCAN ADAÇAYI
Özellikle bu aylarda adaçayının enfeksiyon ve iltihap durumlarında mikroplarla savaşma özelliğinden mutlaka faydalanmamız gerekiyor. Adaçayı içerdiği uçucu bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı korunmamıza yardımcı olacaktır. Güvenilir marka bir adaçayını kaynamış suyun içinde 10 dakika kadar demlemeye bırakıp günde 3'er fincan içmemiz bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir. Bitki çayı olarak tüketmenin dışında adaçayının gargara özelliğini de unutmamak gerekir. İçerek tüketmek daha fazla yarar sağlayacaktır fakat tadını sevmeyenler adaçayı ile gargara da yapabilirler.
BAL MİKROP KIRAR
Kış boyunca tüketeceğimiz bitki çaylarının içine şeker yerine bal koyabiliriz. Bu sayede balın sahip olduğu anti-inflamatuar etkiden faydalanmanın yanı sıra bitki çaylarının antioksidan özelliklerini ciddi derecede artırmış olacağız. Yalnız balın da bir çeşit şeker olduğunu unutmamalı, her fincana en çok 1 tatlı kaşığı eklemeliyiz.
C VİTAMİNİNE DİKKAT!
C vitamini vücutta depo edilememekte ve her gün belli miktarlarda tüketimi gerekmektedir. Özellikle sonbahar aylarında yeterli miktarda C vitamini alımı hastalıkları büyük oranda engellemektedir. Mevsimi gelmişken, günlük tüketmemiz gereken 2-3 adet meyveyi C vitamini yüksek olan portakal, mandalina gibi turunçgillerden tercih etmemiz bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye katkı sağlayacaktır. Bu sırada önemli bir detayı atlamamak gerekir. En çok yapılan yanlışlardan biri olan meyvelerin suyunu içerek tüketmek hem kalori dengesi hem de vitamin mineral içeriği açısından yanlış bir tercih olacaktır.
POSASIYLA YİYİN
Meyveleri posası ile birlikte tüketmeye özen göstermeliyiz. Bunların yanı sıra ciddi bir C vitamini olan biber gerek baharat halinde yemeklerimizin içinde gerekse çiğ çarliston biber veya kırmızı kapya biber olarak öğünlerimizin yanında bolca bulundurulmalıdır.
NANE -LİMON
C vitamini alımını arttırmak için su sürahisine taze nane, maydanoz ve limon karışımı koyun. Bekletip içtiğiniz bu su lezzetini artırdığı gibi, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirip sonbahar aylarında yavaşlayan metabolizmamızı canlandıran bir kür olacaktır.
KIŞ ÇAYI TARİFİ
Malzemeler:
1 tutam adaçayı
1 tutam ıhlamur
8-10 adet karabiber
1 tatlı kaşığı bal
Hazırlanışı:
Malzemeleri demliğe koyup üzerine kaynar su ilave edin ve demlemeye bırakın. Demlenen kış çayınızı bal ile tatlandırın.
EV YAPIMI BOĞAZ PASTİLİ
Şeker ya da glikoz şurubu içeren pastil ürünlerini kullanmak yerine kendi hazırlayacağınız pastilleri hem soğuk algınlığında hem de korunma yöntemi olarak kullanabilirsiniz.
Malzemeler:
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı toz zencefil
1/2 tatlı kaşığı toz karanfil
Hazırlanışı:
Tencereye sırası ile su, limon suyu, bal, zencefil ve karanfili koyun. 15-20 dakika karıştırarak kaynatın. Ateşi söndürün ve şurup kıvamına gelene kadar bekletin. Karışımı fırın kabına minik parçalar halinde bırakın. 30 dakika soğumasını bekleyin. Pastilimiz hazır.
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