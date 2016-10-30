Romatizma ağrısı kalpte gizleniyor

Romatizma nedir? Kas-iskelet sistemini öncelikle tutan, fakat birçok iç organ tutuluşu da yapabilen, kronik hastalıklardır.
Hangi yaşta görülür? Çocukluk çağı da dahil her yaşta görülebilir.
Genetik bir geçiş söz konusu mu? Birçok romatizmal hastalıkta, genetik geçiş söz konusu olabilir. Bazı genlerin varlığında, hastalığa yatkınlık artmıştır ve hastalık ağır seyreder.
Belirtiler nelerdir? Genç erkeklerde oluşan, sabah tutukluğu ile birlikte olan bel, sırt ve boyun ağrıları varlığında romatizmal bir hastalık düşünülmelidir. Genç/orta yaş kadınlarda küçük eklemlerde ağrı, şişlik ve sabah tutukluğu da görülebilir. Bunun yanı sıra, ağız ve göz kuruluğu, deri döküntüleri, ağız ve genital bölgede aftlar, el veya ayak parmaklarda beyazlaşma, sararma ve morarma, deri sertliği, saç dökülmesi, kas ağrıları ve güçsüzlük, tekrarlayan ateş, karın ve/veya göğüs ağrıları atakları da görülebilir.
Romatizma sadece eklemleri mi tutar? Eklem tutuluşu, buzdağının sadece görünen kısmıdır. Romatizmal hastalıklar, hayatı tehdit eden iç organ (kalp, akciğer, böbrek, sinir sistemi) tutuluşları da yapabilir. Efor ile gelişen nefes darlığı, kuru öksürük, akciğer tutuluşun ilk semptomları olabilir. Göğüs ağrısı, çarpıntı, kalp tutuluşunun bulguları olabilir. İdrarda renk değişikliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliğine kadar varan, böbrek tutuluşu görülebilir. Yine baş ağrısı, unutkanlık, epilepsi veya el ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük, sinir sistemi tutuluşunun bazı belirtileridir.
Tedavisi var mı? Erken tanı, sakatlıkları ve iç organ tutuluşlarını önleyebilir. Tedavide hedef sadece ağrıyı değil, hastalığı kontrol altına almak olmalıdır. Son 10 yıldan beri, romatizmal hastalıkların tedavisinde, devrim niteliğinde gelişmeler olmuştur. Bu hastalıkların oluşmasında görev alan bazı moleküller keşfedilmiş ve bunlara yönelik geliştirilen ilaçlar ile hastalığın kontrol altında tutulması mümkün olmuştur.
ENGİNAR -ARMUT ŞİKAYETLERİ UNUT
Nar: Antioksidan zengini nar ile nar suyu ağrıların ve şişliklerin azaltılmasına yardımcı olur.
Balık: Özellikle somon ve ton gibi soğuk su balıkları eklemleri etkileyen iltihabın yayılmasını yavaşlatıyor.
Yumurta: Kas dokusunun ve eklem dokusunun gelişmesine katkıda bulunur.
Tam tahıllar: Yulaf ezmesi, çeltik ya da arpa vücuttaki iltihabı atan maddeler içeriyor. Tam tahıllı ekmeklerde iltihap giderici özelliğe sahip selenyum bulunuyor.
Zeytinyağı: İçindeki bazı maddeler vücutta iltihaba neden olan maddelerle savaşıyor.
Enginar: Vücuttaki zehri atma etkisi sayesinde başta romatizma olmak üzere gut hastalığı ve eklem yanmasına karşı birebirdir. Folik asit ve potasyum kemikleri güçlendirir.
Armut: Romatizma ve eklem kireçlenmesi olanlar için yararlı bir meyvedir.
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