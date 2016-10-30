  1. Aşkın beyaz gücü

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Kuru soğan kansere düşman
Doğal antibiyotik olarak bilinen soğanın yararları saymakla bitmiyor. Dünya Sağlık Örgütü de soğanın yumurtalık kanserinin yayılmasını önlediğini açıkladı. Japonya'daki Kumamoto Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan bu bilimsel gerçek tüm dünyada yankı uyandırdı. Bilim adamları yumurtalık kanserine yakalanan kadınlara olduğu gibi, bu kanserden korunmak isteyenlere de soğan tüketmelerini önerdi.
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