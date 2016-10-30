Kuru soğan kansere düşman

Doğal antibiyotik olarak bilinen soğanın yararları saymakla bitmiyor. Dünya Sağlık Örgütü de soğanınyumurtalık kanserinin yayılmasınıönlediğini açıkladı. Japonya'daki Kumamoto Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonucu ortaya çıkan bu bilimsel gerçek tüm dünyada yankı uyandırdı. Bilim adamları yumurtalık kanserineyakalanan kadınlara olduğu gibi, bukanserden korunmak isteyenlere desoğan tüketmelerini önerdi.
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