Beyninizi yemeyin!

Bazı gıdalar beyin sağlığına olumlu katkıda bulunurken, bazıları da zarar veriyor. Dr. Delia McCabe, beyne düşman gıdaları şöyle anlatıyor: "Kızarmış tavuk, cips, hamur işleri, tatlılar, bisküvi, kek, sütlüçikolata, kola gibi asitli ve gazlıiçecekler, işlenmiş, rafine tüm gıdalar beyin sağlığını olumsuz etkiler. Hatta Alzheimer'a yatkınlığı artırır."
YARARLI BESİNLER
"Lahana, roka, su teresi ve ıspanak gibi sebzeler, Omega-3 zenginisomon, uskumru ve ringa balığı beyin sağlığına iyi geliyor. Aşırıya kaçmadan kırmızı et, ceviz, badem, kaju ve Brezilya fıstığı, zeytinyağı, keten tohumu, ayçiçeği ve susam yağı ile biber, brokoli, karnabahar,enginar, havuç, domates gibi renkli sebzeleri sofralardan eksik etmemek beyninizin gelişmesi için önemlidir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.