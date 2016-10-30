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Beyninizi yemeyin!

Beyninizi yemeyin!
Bazı gıdalar na olumlu katkıda bulunurken, bazıları da zarar veriyor. Dr. Delia McCabe, beyne düşman gıdaları şöyle anlatıyor: "Kızarmış tavuk, cips, , tatlılar, bisküvi, kek, sütlü çikolata, kola gibi asitli ve gazlı içecekler, işlenmiş, rafine tüm gıdalar beyin sağlığını olumsuz etkiler. Hatta Alzheimer'a yatkınlığı artırır."

YARARLI BESİNLER
"Lahana, roka, su teresi ve ıspanak gibi sebzeler, Omega-3 zengini somon, uskumru ve ringa balığı beyin sağlığına iyi geliyor. Aşırıya kaçmadan kırmızı et, ceviz, badem, kaju ve Brezilya fıstığı, zeytinyağı, keten tohumu, ayçiçeği ve susam yağı ile biber, brokoli, karnabahar, enginar, havuç, domates gibi renkli sebzeleri sofralardan eksik etmemek beyninizin gelişmesi için önemlidir."
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