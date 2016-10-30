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Aşkın beyaz gücü

Günde 2 bardak ün yu yükselttiğini söyleyen uzmanlar, 2-4 hafta düzenli süt tüketen kadınlarda cinsel isteğin arttığını belirtiyor

Aşkın beyaz gücü
Afrodizyak özelliği taşıyan bazı besinler cinsel hayata katkı sağlıyor. Diyetisyen Gizem Şeber de, yu artırmanın yolunun testesteron seviyesini yükselten besinlere yer vermek olduğunu belirterek, günde 2 bardak sütün libidoyu artırdığını söylüyor.

PROTEİN-ÇİNKO
"Libido yükselten besinleri 2-4 hafta arasında düzenli tüketmenin özellikle kadınlarda cinsel isteği arttırıcı yönde sonuç vereceği biliniyor" diyen Şeber, etki gösteren besinleri ise şöyle anlatıyor... "Proteini eksik bırakmayın. Günlük aldığımız kalorinin en az yüzde 25'inin proteinden sağlanması gerekiyor. Bu da günde en az 100 gram et, tavuk veya balık ve 2 bardak süt ürünü tüketmek ile sağlanabilir. Yani libidonuzu arttırmak istiyorsanız günde en az 3 köfte kadar et, tavuk veya balık ve 400 gram kadar süt, yoğurt veya ayran tüketmeniz gerekiyor. Çinko da cinsel sağlık için önemli. En çok çinko peynir, yumurta sarısı, balık, ayçekirdeği ve diğer kuruyemişlerle tahıllarda bulunuyor."
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