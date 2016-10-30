Aşkın beyaz gücü

Afrodizyak özelliği taşıyan bazı besinler cinsel hayata katkı sağlıyor. Diyetisyen GizemŞeber de, libidoyu artırmanın yolunun testesteronseviyesini yükseltenbesinlere yer vermek olduğunu belirterek, günde 2 bardaksütün libidoyu artırdığını söylüyor.
PROTEİN-ÇİNKO "Libido yükseltenbesinleri 2-4 haftaarasında düzenlitüketmenin özelliklekadınlarda cinselisteği arttırıcıyönde sonuç vereceğibiliniyor" diyen Şeber,afrodizyak etki gösterenbesinleri ise şöyleanlatıyor..."Proteini eksik bırakmayın.Günlük aldığımızkalorinin en az yüzde25'inin proteindensağlanması gerekiyor.Bu da günde en az 100gram et, tavuk veyabalık ve 2 bardak sütürünü tüketmek ile sağlanabilir.Yani libidonuzuarttırmak istiyorsanızgünde en az 3 köftekadar et, tavuk veyabalık ve 400 gramkadar süt, yoğurtveya ayran tüketmenizgerekiyor. Çinkoda cinsel sağlık içinönemli. En çok çinkopeynir, yumurta sarısı,balık, ayçekirdeği vediğer kuruyemişlerletahıllarda bulunuyor."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.