  1. Aşkın tatlı hali
  2. Acı şeker tansiyonu çeker

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Depresyona zerdeçal
En yaygın görülen psikolojik rahatsızlıklardan , küçük-büyük tanımıyor. Depresyonlu hasta sayısının arttığına dikkat çeken uzmanlar, rahatsızlığın belirtilerini, çaresizlik duygusu, üzüntü, keder ve uyuşukluk hissi, huzursuzluk, hırçınlık, suçluluk duygusu, kronik yorgunluk, aşırı uyku isteği, konsantrasyon bozukluğu olarak sıralıyor. Her derde deva ın depresyona karşı da etkili olduğunu belirten uzmanlar, bir de karışım tarifi veriyor: "2 çorba kaşığı toz zerdeçalı, 4 bardak su, 2 adet limon suyu ve isteğe bağlı 4 yemek kaşığı şekerle karıştırın. Gün içerisinde aralıklarla için. Zerdeçaldaki kurkumin maddesi depresyonu, özellikle majör depresif bozukluğa iyi gelir."
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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