Depresyona zerdeçal

En yaygın görülen psikolojik rahatsızlıklardan depresyon, küçük-büyük tanımıyor. Depresyonlu hasta sayısının arttığına dikkat çeken uzmanlar, rahatsızlığın belirtilerini, çaresizlikduygusu, üzüntü, keder ve uyuşuklukhissi, huzursuzluk, hırçınlık, suçluluk duygusu,kronik yorgunluk, aşırı uyku isteği,konsantrasyon bozukluğu olarak sıralıyor. Her derde deva zerdeçalın depresyona karşı da etkili olduğunu belirten uzmanlar, bir de karışım tarifi veriyor: "2 çorba kaşığı tozzerdeçalı, 4 bardak su, 2 adet limon suyu ve isteğe bağlı 4 yemek kaşığı şekerle karıştırın. Gün içerisinde aralıklarla için. Zerdeçaldaki kurkumin maddesi depresyonu, özellikle majör depresif bozukluğa iyi gelir."
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