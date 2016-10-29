Aşkın tatlı hali

Kadınların tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmasını sağlayan bitter çikolata, cinsel hayata da olumlu katkıda bulunuyor. Doğal çikolatanın afrodizyaketkigösterdiğini söyleyen uzmanlar, "Bitter çikolata beyinde aşk kimyasalı olarak bilinen dopamin salgılanması emrini de verir. Böylece beynin keyifle ilgili bölümü harekete geçer. Bu nedenle çikolata afrodizyakbesinler içerisinde ilksıraya oturur" diyor. Uzmanlar, çikolatanın bazı yararlarını şöyle anlatıyor:
Düzenli bitter çikolatayemek, kandaki kötükolesterolün ve kan basıncınındüşürülmesine yardımcı olur.
Çikolata, flavonoid bakımından zengindir. Flavonoidler, cildi UV ışınlarından korur. Çikolatanıniçinde,teobromin adlı birmadde bulunur. Bumadde, beynin öksürüğesebep olan onuncu kafa siniriüzerinde etkilidir.
Beyne giden kan dolaşımını hızlandıran çikolatanın; retinaya giden kan akışını arttırdığı için, gözlere iyi geldiği düşünülür. Kanın pıhtılaşmasını önler.Kan dolaşımını arttırmak içinbirebirdir.
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