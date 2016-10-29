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Aşkın tatlı hali

Beyindeki dopamin salgısını artıran bitter çikolata, afrodizyak etkisiyle çiftlere mutluluk veriyor...

Aşkın tatlı hali
Kadınların tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmasını sağlayan bitter çikolata, cinsel hayata da olumlu katkıda bulunuyor. Doğal çikolatanın afrodizyak etki gösterdiğini söyleyen uzmanlar, "Bitter çikolata beyinde aşk kimyasalı olarak bilinen dopamin salgılanması emrini de verir. Böylece beynin keyifle ilgili bölümü harekete geçer. Bu nedenle çikolata afrodizyak besinler içerisinde ilk sıraya oturur" diyor. Uzmanlar, çikolatanın bazı yararlarını şöyle anlatıyor:

Düzenli bitter çikolata yemek, kandaki kötü kolesterolün ve kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur.
Çikolata, flavonoid bakımından zengindir. Flavonoidler, cildi UV ışınlarından korur.
Çikolatanın içinde, teobromin adlı bir madde bulunur. Bu madde, beynin öksürüğe sebep olan onuncu kafa siniri üzerinde etkilidir.
Beyne giden kan dolaşımını hızlandıran çikolatanın; retinaya giden kan akışını arttırdığı için, gözlere iyi geldiği düşünülür.
Kanın pıhtılaşmasını önler. Kan dolaşımını arttırmak için birebirdir.
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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