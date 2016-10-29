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Acı şeker u çeker

Şeker hastaları dikkat! Yüksek özellikle 40 yaş üzerinde ortaya çıkan TİP-2 lileri tehdit ediyor. Uzmanlar, ‘Tuzlukları kaldırın, turşudan uzak durun’

Acı şeker tansiyonu çeker
Diyabet, yani şeker hastalığı beraberinde birçok ciddi rahatsızlığı getiriyor. Şekerin mutlaka kontrol altında tutulması gerektiğini söyleyen uzmanlar, genellikle 40 yaş üstü kişilerde görülen TİP-2 e karşı önemli uyarılarda bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı, şeker hastalığının nasıl oluştuğunu şöyle anlatıyor: "Diyabet, vücudunuzdaki pankreas bezinin yeterli oranda insülin üretememesi veya üretilen insülin hormonunun tam olarak kullanılamaması nedeni ile oluşan bir hastalıktır. TİP-2 diyabette ise insülin salgılanmaktadır fakat etki gösterememektedir. TİP-2 diyabet genellikle 40 yaş üstündeki kişilerde görülür. Fazla kilo bu hastalık için bir risk etmenidir. ye dikkat etmek ve fiziksel olarak aktif olmak gerekir." Gültaç Dayı, TİP-2 diyabet hastalarına şu beslenme önerilerinde bulunuyor:

SIVI YAĞLARI KARIŞTIRIN
Az az ve sık sık yemek yiyin. Bu sayede kan şekeri birden değil, yavaşça yükselir ve kan şekerinin kontrolü kolaylaşır. Ayrıca kilo alımı da engellenmiş olur.

Rafine şekerler kan şekerini çok hızlı yükseltir. Bu yüzden sofrada kullandığınız şeker, bal, reçel, pasta, kek, çikolata ve meşrubatları hayatınızdan kesinlikle çıkartın.

Hayvansal yağ tüketiminizi azaltın. Hayvansal yağlar kandaki kolesterol seviyenizi arttırmakta ve kan damarlarınızı tıkayabilmektedir. Kalp hastalığı riskini azaltmak için sıvı yağ tercih etmelisiniz. Bu yağlar arasından ise zeytinyağı veya fındık yağının mısırözü, ayçiçeği veya soya yağı ile karıştırılması sağlığınız açısından çok daha olumludur.

Tuzu azaltın. Diyabetli bireylerde nin özellikle azaltılması gerekir. Çünkü diyabeti olanların tansiyon hastası olma riskleri çok daha yüksektir.

Yemeklerinizde az tuz kullanarak, sofraya tuzluk koymayarak, konserve, turşu, salamura besinlerin tüketimini mümkün olduğunca azaltarak tuz tüketiminizi sınırlamayı başarabilirsiniz.

Kompleks karbonhidratları tercih edin. Ekmek, kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur gibi besinler, kompleks karbonhidrat içerir. Bu besinler, kan şekeri denetiminizi daha kolay yapmanızı sağlar.

Posa alımını arttırın. Posa mide boşalmasını geciktirerek, kan şekerinin hızlı yükselmesini engeller. Ayrıca suda eriyen posa (kurubaklagil, sebze, meyve ve yulaf kepeği) alımı da kolesterol seviyesini düşürür.

TATLANDIRICI KULLANILABİLİR
"Diyabet hastaları tatlandırıcı kullanmalı" diyen diyetisyen Gültaç Dayı, şunları söyledi: "Birçok diyabet hastasının şeker kullanma alışkanlığı vardır ve bu alışkanlıktan vazgeçmek gerçekten çok zordur. Bu hastalar için tatlandırıcı kullanılması önerilebilinir. Gebe ve emzikli kadınların sakarin, fenilketonürili bireylerin ise aspartam kullanması bu bireyler için çok olumsuz sonuçlara yol açacağı için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Aspartam sıcağa karşı dayanıksız olduğundan, kesinlikle pişirme işlemi sonlandıktan sonra konmalıdır."
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  • 29 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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