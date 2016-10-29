Acı şeker tansiyonu çeker

Diyabet,yani şekerhastalığıberaberindebirçok ciddirahatsızlığıgetiriyor. Şekerinmutlaka kontrolaltında tutulmasıgerektiğinisöyleyen uzmanlar, genellikle40 yaş üstü kişilerde görülenTİP-2 diyabete karşı önemliuyarılarda bulunuyor. YakınDoğu Üniversitesi HastanesiDiyetisyeni Gültaç Dayı, şekerhastalığının nasıl oluştuğunuşöyle anlatıyor: "Diyabet,vücudunuzdaki pankreasbezinin yeterli orandainsülin üretememesiveya üretilen insülinhormonunun tam olarakkullanılamaması nedeniile oluşan bir hastalıktır.TİP-2 diyabette ise insülinsalgılanmaktadır fakat etkigösterememektedir. TİP-2diyabet genellikle 40 yaşüstündeki kişilerde görülür.Fazla kilo bu hastalık için birrisk etmenidir. Beslenmeyedikkat etmek ve fiziksel olarakaktif olmak gerekir." Gültaç Dayı,TİP-2 diyabet hastalarına şubeslenme önerilerinde bulunuyor:
SIVI YAĞLARI KARIŞTIRIN
Az az ve sıksık yemek yiyin.Bu sayede kanşekeri birden değil,yavaşça yükselirve kan şekerininkontrolü kolaylaşır.Ayrıca kilo alımı daengellenmiş olur.
Rafine şekerlerkan şekerini çok hızlıyükseltir. Bu yüzdensofrada kullandığınızşeker, bal, reçel, pasta, kek,çikolata ve meşrubatlarıhayatınızdan kesinlikle çıkartın.
Hayvansal yağtüketiminizi azaltın. Hayvansalyağlar kandaki kolesterolseviyenizi arttırmaktave kan damarlarınızıtıkayabilmektedir. Kalp hastalığıriskini azaltmakiçin sıvıyağtercih etmelisiniz.Bu yağlar arasından isezeytinyağı veya fındık yağınınmısırözü, ayçiçeği veya soyayağı ile karıştırılması sağlığınızaçısından çok daha olumludur.
Tuzu azaltın. Diyabetlibireylerde tuz tüketiminin özellikleazaltılmasıgerekir.Çünkü diyabetiolanların tansiyonhastası olma riskleriçok daha yüksektir.
Yemeklerinizde aztuz kullanarak, sofrayatuzluk koymayarak,konserve, turşu,salamurabesinlerintüketiminimümkün olduğuncaazaltarak tuz tüketiminizisınırlamayı başarabilirsiniz.
Komplekskarbonhidratlarıtercih edin.Ekmek,kurufasulye,nohut,mercimek,bulgur gibi besinler,komplekskarbonhidrat içerir.Bu besinler, kan şekeridenetiminizi daha kolayyapmanızı sağlar.
Posa alımını arttırın.Posa mide boşalmasınıgeciktirerek, kan şekerininhızlı yükselmesiniengeller. Ayrıcasuda eriyen posa(kurubaklagil, sebze,meyve ve yulaf kepeği) alımı dakolesterol seviyesini düşürür.
TATLANDIRICIKULLANILABİLİR "Diyabet hastaları tatlandırıcı kullanmalı" diyen diyetisyen Gültaç Dayı, şunları söyledi: "Birçok diyabet hastasının şeker kullanma alışkanlığı vardır ve bu alışkanlıktan vazgeçmek gerçekten çok zordur. Bu hastalar için tatlandırıcı kullanılması önerilebilinir. Gebe ve emzikli kadınların sakarin, fenilketonürili bireylerin ise aspartam kullanması bu bireyler için çok olumsuz sonuçlara yol açacağı için kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Aspartam sıcağa karşı dayanıksız olduğundan, kesinlikle pişirme işlemi sonlandıktan sonra konmalıdır."
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