  1. Erkekler hapı yutacak
  2. Mucizenin adı zeytin yaprağı

aşka getirir

A vitamini zengini , cinsellik hormonlarını harekete geçiriyor. Cinsel arzuyu tetikleyip, çiftleri mutlu ediyor...

Havuç aşka getirir
Bİrçok hastalığa iyi geldiği bilinen aynı zamanda cinsellikte de önemli rol oynuyor. Yoğun A vitamini içeren havuç cinsellik hormonlarını aktive ediyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar havucun düşünme gücünü artırdığı gibi, iktidarsızlığa karşı önleyici bir gücü olduğunu da ortaya koyuyor. Cinsel dürtüyü artırma özelliği olan havucun iyi geldiği hastalıklardan bazıları şöyle sıralanıyor...
Unutkanlığa iyi gelir.
Gözleri kuvvetlendirir.
Cinsel gücü artırır.
Erken bunama (demans)
Alzheimer
Kalp krizi
Deri ve akciğer kanseri
Kronik baş ağrısına karşı da önleyici özelliklere sahiptir.
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