Havuç aşka getirir

Bİrçok hastalığa iyi geldiği bilinen havuç aynı zamanda cinsellikte de önemli rol oynuyor. Yoğun A vitamini içeren havuç cinsellikhormonlarını aktive ediyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar havucun düşünme gücünü artırdığı gibi, iktidarsızlığa karşı önleyici bir gücü olduğunu da ortaya koyuyor. Cinsel dürtüyü artırma özelliği olan havucun iyi geldiği hastalıklardan bazıları şöyle sıralanıyor... Unutkanlığa iyi gelir. Gözleri kuvvetlendirir. Cinsel gücü artırır. Erken bunama (demans) Alzheimer Kalp krizi Deri ve akciğer kanseri Kronik baş ağrısına karşı da önleyici özelliklere sahiptir.
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