Erkekler hapı yutacak

Bilim adamları erkekler için doğum kontrol hapı üretmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar kadınlara hapı yutturan araştırmacılar, erkeklerin de 2-3 yıla kadar doğum kontrol hapı içeceğini belirtiyor. Prof. Dr. JohnHowl, "Canlı hayvan testlerine başladık. 2-3 yıl içinde spermlerin etkisini durduracak ilacı üreteceğimize inanıyorum. Bu sayede sadece kadınlar değil, erkekler de korunmada rol oynayacak" diyor.
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