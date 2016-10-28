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Erkekler hapı yutacak

Erkekler hapı yutacak
Bilim adamları erkekler için doğum kontrol hapı üretmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar kadınlara hapı yutturan araştırmacılar, erkeklerin de 2-3 yıla kadar doğum kontrol hapı içeceğini belirtiyor. Prof. Dr. John Howl, "Canlı hayvan testlerine başladık. 2-3 yıl içinde spermlerin etkisini durduracak ilacı üreteceğimize inanıyorum. Bu sayede sadece kadınlar değil, erkekler de korunmada rol oynayacak" diyor.
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