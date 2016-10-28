Erkekler hapı yutacak

Bilim adamları erkekler için doğum kontrol hapı üretmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar kadınlara hapı yutturan araştırmacılar, erkeklerin de 2-3 yıla kadar doğum kontrol hapı içeceğini belirtiyor. Prof. Dr. John Howl, "Canlı hayvan testlerine başladık. 2-3 yıl içinde spermlerin etkisini durduracak ilacı üreteceğimize inanıyorum. Bu sayede sadece kadınlar değil, erkekler de korunmada rol oynayacak" diyor.