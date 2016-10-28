Dikkat! Bu illerimizde kar yağışı geliyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak. Akşam saatlerine kadar ise Erzincan ilinin doğu kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan genelinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.

Yağışların, gece saatlerinden itibaren Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan il genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı bölgede yağışlar, Ağrı ili ve güney ilçelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olacak.