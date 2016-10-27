Sevhindirici haber!

Sağlıklı bir cinsel hayat için doğru gıdaları tüketmek gerekiyor. Damar sisteminin dostu ve kolesterol düşürücü besinlerin cinsel sağlığa olumlu etki yaptığını söyleyen uzmanlar, "Izgarada pişmiş hindi eti, cinsel gücü artırır" diyor. Cinsel hayatta mutluluğu yakalamak isteyenlere uzmanlar özellikle çinko zengini gıdaları öneriyor. Bunların başında yer alan hindi ise çinko zengini Hem erkek hem de kadınlar için son derece faydalı olan hindi, dana etine çok yakın miktarda protein içeriyor.



KİLO VERDİRİYOR

Sağlık açısından en faydalı besinler arasında yer alan hindinin marifeti sadece cinsel gücü artırmakla kalmıyor. Bu hazmı kolay et aynı zamanda antioksidan özelliği taşıyor. Yaşlanmayı geciktiriyor; kilo vermek isteyenlerin diyet listesinde de ilk sıralarda yer alıyor. Çinko hindinin yanı sıra, kuru fasulye ve bazı hububatlarda da bol miktarda bulunuyor.