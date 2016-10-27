Sevhindirici haber!

Sağlıklı bir cinsel hayat için doğru gıdaları tüketmek gerekiyor. Damar sisteminin dostu ve kolesterol düşürücü besinlerin cinsel sağlığa olumlu etki yaptığını söyleyen uzmanlar, "Izgarada pişmişhindi eti, cinsel gücü artırır" diyor. Cinsel hayatta mutluluğu yakalamak isteyenlere uzmanlar özellikle çinkozengini gıdaları öneriyor. Bunların başında yer alan hindi ise çinko zengini Hemerkek hem de kadınlar içinson derece faydalı olanhindi, dana etine çok yakın miktarda protein içeriyor.
KİLO VERDİRİYOR
Sağlık açısından en faydalı besinler arasında yer alan hindinin marifeti sadece cinsel gücü artırmakla kalmıyor. Bu hazmı kolay et aynı zamanda antioksidan özelliği taşıyor. Yaşlanmayıgeciktiriyor; kilo vermekisteyenlerin diyet listesinde de ilk sıralarda yer alıyor. Çinko hindinin yanı sıra, kuru fasulye ve bazı hububatlarda da bol miktarda bulunuyor.
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