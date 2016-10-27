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Maydanoz-biber bağışıklığı besler

Maydanoz-biber bağışıklığı besler
Soğuk algınlığı, nezle ve gripten korkanlar dikkat! Bu hastalıklara yakalanmamak için bağışıklık sistemini güçlendirmeniz gerekiyor. KBB Uzmanı Op. Dr. Alpaslan Yıldırım,"Vücut direncimizi artırmak için beslenmemize dikkat etmeli, karbonhidrat ağırlıklı değil protein ve yeşil ağırlıklı beslenmeyi benimsemeliyiz" diyor. Dr. Yıldırım, "Kivi, narenciye, maydanoz, kırmızı ve yeşil biber gibi bol C vitamini içeren meyve- sebzeleri tüketmeye özen göstermek gerek" şeklinde konuşuyor. Tüketilen sebze- meyvenin iyice yıkanarak kimyasal kalıntılardan arındırılması, ellerin sık sık bol su ve sabunla temizlenmesi, günde yaklaşık 3 litre su içilmesi de korunmada önemli rol oynuyor.
  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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