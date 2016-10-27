Maydanoz-biber bağışıklığı besler

Soğuk algınlığı, nezle ve gripten korkanlar dikkat! Bu hastalıklara yakalanmamak için bağışıklık sistemini güçlendirmeniz gerekiyor. KBB Uzmanı Op. Dr.Alpaslan Yıldırım,"Vücutdirencimizi artırmak içinbeslenmemize dikkatetmeli, karbonhidrat ağırlıklıdeğil protein ve yeşil ağırlıklı beslenmeyibenimsemeliyiz" diyor. Dr. Yıldırım, "Kivi, narenciye, maydanoz, kırmızı veyeşil biber gibi bol C vitamini içeren meyve-sebzeleri tüketmeye özen göstermekgerek" şeklinde konuşuyor. Tüketilen sebze- meyvenin iyice yıkanarak kimyasal kalıntılardan arındırılması, ellerin sık sık bol su ve sabunla temizlenmesi, günde yaklaşık 3 litre su içilmesi de korunmada önemli rol oynuyor.
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