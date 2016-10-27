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in yanında için

Kırmızı etin yanında portakal suyu için
Protein kaynağı, B12 vitamini ve çinko zengini olan in de önemli yer tuttuğu biliniyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Neriman İnanç, et yemeklerinin yanında bir bardak portakal suyu içilmesini öneriyor. Kırmızı etin C vitamini ile birlikte tüketilmesiyle sindirimin kolaylaştığını, ette bulunan birçok vitamin ve mineralin vücut tarafından daha çok kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. İnanç, "Bu nedenle et yenilirken yanında C vitamini içeren nun içilmesine oldukça yararlıdır" diyor.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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