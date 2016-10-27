Kırmızı etin yanında portakal suyu için

Protein kaynağı, B12 vitamini ve çinko zengini olan kırmızı etin beslenmede önemli yer tuttuğu biliniyor. Nuh NaciYazgan Üniversitesi'nden Prof.Dr. Neriman İnanç, etyemeklerinin yanında birbardak portakal suyuiçilmesini öneriyor.Kırmızı etin C vitaminiile birlikte tüketilmesiylesindirimin kolaylaştığını,ette bulunan birçokvitamin ve mineralin vücuttarafından dahaçok kullanıldığınısöyleyen Prof. Dr.İnanç, "Bu nedenle et yenilirken yanında C vitamini içeren portakal suyunun içilmesine oldukça yararlıdır" diyor.
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