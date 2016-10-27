Hastalığın ciddisi yüze vurur ifadesi

Erken teşhis hastalıklarda hayati önem taşıyor. 'Kendi kendinizin doktoru olun, vücudunuzdaki belirtilere dikkat edin' diyen uzmanlar, bazı rahatsızlıkların ciltte renk değişimlerine yol açtığı uyarısı yapıyor. Memorial Hizmet Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uz. Dr. Yavuz Öztürker, hangi rengin, hangi hastalığı işaret ettiğini şöyle anlatıyor:



Ciltte ve göz akında sarı renk: Hepatit hastalığı, karaciğer tahribatı, safra kanalında tıkanma veya karaciğer, pankreas gibi organlarda tümör işareti olabilir.



Solukluk: En sık kansızlıkta gözlenir. Ayrıca kronik organ yetersizliği ve özellikle dolaşımın yavaşladığı kalp yetersizliğinde de gözlenebilir.



Kahverengi cilt: Böbrek üstü bezlerinin hastalığında ve böbrek yetmezliğinde cilt kahverengi ya da toprak rengine benzer bir hal alır.



Mavi ve mor renk: Atardamar ve toplardamar kanının karışmasına neden olan hastalıklarda, dil, dudak, parmak uçları mavimor renk olabilir. Ayrıca hemoglobin hastalıkları, kalp yetmezliği, damar kasılma ve gevşemesinin bozulduğu durumlarda, KOAH hastalığı ile dolaşım bozukluğunda cilt mavi-mor renk alabilmektedir.



Döküntüler: Cilt döküntüleri genellikle alerjik durumlarda ve kızamık, kızamıkçık, suçiçeği gibi döküntülü hastalıklarda görülür. Ayrıca kronik karaciğer rahatsızlıkları gibi durumlarda da özel cilt döküntüleri olabilir.



Kırmızı lekeler: Aşırı sıcak, fazla egzersiz, güneş yanığı ve ateş yükselmesinde, döküntülü ve iltihabi deri hastalıklarında cilt kırmızı olur. Sıradan şikayetlerin altından da ciddi hastalıklar çıkıyor. Dr. Öztürker, bunları sıralıyor...



BAŞINIZ AĞRIYORSA...

Baş ağrıları genellikle stres ve yorgunluğa bağlı yaşanmaktadır. Yüksek tansiyon, sinüzit, boyun kireçlenmeleri baş ağrısı nedenleri arasındadır. Görsel ve kokusal bozuklukların eşlik ettiği ağrılar migren olabilir. Gittikçe artan baş ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, denge bozukluğu ve bilinç değişiklikleri ise beyin kanaması ya da kafa içinde kitlenin habercisi olabilmektedir. Genellikle iç kulak rahatsızlıklarından kaynaklanan baş dönmesine, boyun fıtığı ya da kireçlenmesi de yol açabilmektedir.



TUVALET ALIŞKANLIĞI

3 günden fazla süren kabızlık bağırsağın tümör, polip, yapışıklık gibi nedenlerle tıkanmış olma ihtimalini akla getirmektedir. Parazit, enfeksiyon, kandaki sıvı ve elektrolit denge bozukluğu da kabızlık yapabilir. Enfeksiyon ve tiroit bezinin hızlı çalışması uzun süreli ishallere yol açar. İdrarda azalma böbrek ve kalp yetmezliği işareti olabilir. Artış ise şeker hastalığı, böbrek yetersizliği, prostat büyümesini gösterebilir.



HALSİZLİĞİN NEDENİ FARKLI OLABİLİR

Halsizlik genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen geçmiyorsa kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği olabilir. Kansızlığa kanser de neden olabilir. Nörolojik ve romatizmal hastalıklar da halsiz bırakır.



ANİ KİLO DEĞİŞİMİ İHMALE GELMEZ

Beslenme düzeninde değişiklik olmaması rağmen kısa sürede istemsiz verilen kilolar metabolik hastalıkların habercisidir. Tiroit bezinin fazla çalışması, diyabet, mide-bağırsak rahatsızlıkları, kanser ani kilo kayıplarına yol açar. Tiroit bezinin az çalışması, böbrek üstü bezi rahatsızlıkları da ani kilo alımına neden olur.



DİNLENİRKEN GÖĞSÜNÜZ AĞRIYORSA...

Mide ve yemek borusu rahatsızlıkları ile akciğer enfeksiyonları göğüs ağrısına yol açar. Ancak istirahat ya da normal tempoda yürürken yaşanan göğüs ağrısı kalp hastalıklarını gösterir. Ağrıya eşlik eden göğüste baskı hissi, ağrının sırta boyuna ya da kola yayılıyor olması kalp hastalığı ihtimalini arttırır.



ÖKSÜRÜK DEYİP GEÇMEYİN

Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile kişiyi öksürtebilir.