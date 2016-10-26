Tırnak mantarına lazer tedavisi

Yaygın olarak görülen tırnak mantarı tedavi edilmezse ciddi enfeksiyonlara neden oluyor. Memorial Ankara Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç.Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, tırnak mantarının lazerle tedavi edildiğini belirtiyor. "Tırnakta renk ve şekil bozukluklarıylakendini belli eden tırnak mantarı, bulaşıcılığınedeniyle toplumda hızla yayılıyor" diyen Dr. Çalıkoğlu, "İlaç tedavisi karaciğeribozabileceğinden lazeri öneriyoruz.Lazerle tırnak mantarı tedavisi, kısadalga boylu "Nd-Yag" olarak adlandırılanözel bir lazer ışığı kullanılarakyapılıyor" şeklinde konuşuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.