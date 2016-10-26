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na lazer tedavisi

Tırnak mantarına lazer tedavisi
Yaygın olarak görülen tedavi edilmezse ciddi enfeksiyonlara neden oluyor. Memorial Ankara Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, tırnak mantarının lazerle tedavi edildiğini belirtiyor. "Tırnakta renk ve şekil bozukluklarıyla kendini belli eden tırnak mantarı, bulaşıcılığı nedeniyle toplumda hızla yayılıyor" diyen Dr. Çalıkoğlu, "İlaç tedavisi karaciğeri bozabileceğinden lazeri öneriyoruz. Lazerle tırnak mantarı tedavisi, kısa dalga boylu "Nd-Yag" olarak adlandırılan özel bir lazer ışığı kullanılarak yapılıyor" şeklinde konuşuyor.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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