Kronik rinite botokslu çözüm

Daha çok kozmetik amaçlı kullanılsa da, botoks birçok hastalığın tedavisinde olumlu yanıt veriyor. Botoksun kronik rinite de iyi geldiğini söyleyen İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş, "Botoks uygulaması, var olan alerjiyi tedavi etmiyor, ancak rinitin yol açtığı burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısı gibi semptomları yüzde 70-80 oranında baskılar" diyor. Dr. Altıntaş, kronik riniti olan kişilerin alerji öncesinde veya alerji sırasında botoks yaptırabileceğini, zamanının önemli olmadığını belirtiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.