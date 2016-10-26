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Kronik rinite lu çözüm

Kronik rinite botokslu çözüm
Daha çok kozmetik amaçlı kullanılsa da, birçok hastalığın tedavisinde olumlu yanıt veriyor. Botoksun kronik rinite de iyi geldiğini söyleyen İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş, "Botoks uygulaması, var olan yi tedavi etmiyor, ancak rinitin yol açtığı burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısı gibi semptomları yüzde 70-80 oranında baskılar" diyor. Dr. Altıntaş, kronik riniti olan kişilerin alerji öncesinde veya alerji sırasında botoks yaptırabileceğini, zamanının önemli olmadığını belirtiyor.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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