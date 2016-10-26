Kalbin kalkanı cennet hurması

GÖZLERİ KORUYOR
Sağlık için yaralı olan değerli antioksidanlar barındırır. Taze meyvesi, likopen, lutein, zea-ksantin, kripto-ksantin, beta-karoten ve A vitamini gibi diğer antioksidanları da içerir. Aynı zamanda bu bileşikler, çeşitli hastalık süreçlerinde rol oynayan, vücudun savunma sistemini bozan metaboliklere karşı koruma sağlar.
İçeriğindeki antioksidanlar, özellikle yaşlılarda göz sağlığı için oldukça önemlidir. Görmeyi kuvvetlendirir.
C vitamini kaynağıdır. Kuvvetli bir antioksidan olan C vitamini, enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır. Günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 12'sini 100 gram Trabzon hurması karşılar.
VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR
Potasyum, mangan, bakır ve fosfordan oldukça zengin olan cennet hurmasının 100 gramı, günlük mangan içeriğinin yüzde 15'ini, günlük bakır içeriğinin ise yüzde 12'sini kapsar. Bakır içeriği, bağışıklık sistemini desteklediğinden, savunma sistemini kuvvetlendiren enzim yapısına katılır. Yani, vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına yardımcı olur. Bakır da en az mangan kadar bağışıklık sistemi desteklemesinin yanında, kırmızı kan hücrelerinin de yapımını sağlar.
Lif içeriğinin yüksek olması, midebağırsak sisteminin çalışmasını sağlayarak, kabızlığı önler. Midebağırsakta oluşabilecek hastalıkları engeller.
Yüksek lif hipertansiyonu önlerken, kalp sağlığını da korumaktadır. Bağışıklığı kuvvetlendirerek, hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar. Karbonhidrat içeriğinin yüksekliğinden dolayı, şeker hastalığı olanlar 1 orta boy hurmanın yarısını bir ara öğünde tüketmelidir. Fazla tüketildiğinde kan şekerini yükseltir. Diyabetlilerin dikkatli olması gerekir.
YAPRAKLARI GÜZELLEŞTİRİYOR
Bol miktarda, protein, karbonhidrat, selüloz, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, tanen, potasyum, magnezyum, A, B1, B2, B3, C vitaminleri içeren cennet hurmasının yaprakları da güzelleştiriyor. Kaynatılan yaprakların suyu ile yıkanan saç ve yüz besleniyor. Işıltılı ve sağlıklı bir görünüme kavuşuyor.
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