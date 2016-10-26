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İhmal edilen e dönüyor!

İhmal edilen reflü kansere dönüyor!
İstanbul Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü doktorlarından Opr. Dr. Erkam Tülübaş, hastalığının ihmale gelmeyeceğini açıkladı. "Reflü yemek borusunun alt uç kısmında kronik tahrişe bağlı olarak yutma güçlüğü ve ileriki dönemlerde de kansere yol açabilmektedir" diyen Dr. Tülübaş, reflünün laparoskopik cerrahi ile tedavisinin mümkün olduğunu söyledi. Dr. Tülübaş, reflüsü olanları şöyle uyardı:

'DOMATES YEMEYİN'
"Öncelikle yağlı besinleri ve özellikle alkol tüketimini azaltmaları gerekiyor. Çay, kahve, sarımsak, soğan gibi baharatlar onun dışında domates, nane gibi besinlerde reflü hastalığını artırmaktadır. Bunlardan uzak durmak, gazlı içeceklerden içilmemesi gerekmektedir. Hastalarımızın, sık sık ve daha az öğünlerle beslenmesi gerekmektedir. Reflü hastası olan hastalarımız için çok dar giysiler giyilmemesi, yatarken baş kısmının biraz daha yukarı pozisyonda olması biraz daha rahat ettirecektir".
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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