Fıstık gibi aşk!

Besin değerlerinin yanı sıra kalori bakımından da hayli zengin olan Antep fıstığı bol miktarda protein ve mineral barındırıyor. Özellikle B1 vitamini, B2 vitamini, E vitamini ve C vitamini ile potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor ve demir minerali açısından zengin. Cinselgücü artırıcıetkisi ile dikkat çeken Antep fıstığı üzerine yapılan araştırmalarda, kronik kalp rahatsızlıkları ve kanser riskini azaltan 'resveratrol' adlı antioksidan maddenin bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, doymamış yağ oranı yüksek bir besin olan Antep fıstığıkolesterolü yükseltmiyor. Bu süper kuruyemişin sağlığa faydaları şöyle:
Vücuda enerji verir. Yorgunluğu giderir.
Bedeni ve zihni kuvvetlendirir. Cinsel gücü arttırır.
Karaciğerin ve bağırsakların düzenli çalışmasına faydalıdır. Böbrek ağrılarını hafifletir.
Kalp hastalıkları riskini azaltır. Vücudun gelişmesinidestekler.
Hastalarda iyileşmeyi hızlandırır. Göğsü yumuşatır veöksürüğü hafifletir.
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