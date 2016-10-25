Yüzünüzü çok sık yıkamayın

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, cilt sağlığını korumanın yollarını anlattı: "Cilt bakımında buhar banyosundan uzak durun. Buhar banyosu, cildin asit ve su dengesini bozar. Yüzünüzü çok yıkamak da yanlıştır. Bu durum cilt kuruluğuna neden olur. Güzel bir cilt için dengeli beslenme önemlidir. Sofranızda lifli gıdaların ağırlıklı olmasına özen gösterin. Şekeri ve tuzu azaltın. Sık sık sebze ve meyve tüketin. A, E ve C vitaminlerini sıklıkla tercih edin. Bu vitaminler hücre yeniler ve cilt yaşlanmasını önler. Su tüketimi ise cilde nem kazandırır."