Kürtaj intihara sürüklüyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kadınları yakından ilgilendiren araştırmalara dikkat çekti. Op. Dr. Görgen, "Amerika, İngiltere ve Hollanda'da yapılan bilimsel araştırmalarda gebeliği kürtajla sonlanan kadınlarda intihar eğiliminin 6 kat arttığı belirlendi. Gebeliğin devamının ise intihar eğilimi ortadan kaldırdığı gözlendi" dedi. Kürtaj yaptıran kadınların genellikle, kaybın getirdiği kederli ve sancılı bir süreçle mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Op. Dr. Betül Görgen, kürtaj olan kadınların yalnız bırakılmayarak gerekirse profesyonel yardım almaları için yönlendirilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
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