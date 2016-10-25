Balık aşka getiriyor

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak cinsel istek azalıyor. Doğru beslenme ise cinsel gücü arttırarak aşkın ömrünü uzatıyor. Afrodizyak etkisi yapan besinler, cinsel sağlık açısından önemli rol oynuyor. Bu gıdaların başında ise vitamin deposu balık geliyor. Yüksek oranda omega- 3, B12, D ve E vitaminleri ile folik asit, fosfor ve kalsiyum, içeren balık, özellikle iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Sperm kalitesini arttıran bu besin, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Haftada en az 2 kere balık tüketilmesini öneren uzmanlar, protein kaynağı balığın sağlığa olan diğer faydalarını ise şu şekilde özetliyor.
Hafızayı güçlendirir. Kalpkriziriskinidüşürür.
Alzheimer'ı önler. Kemiklerigüçlendirir.
Zihin yorgunluğunu giderir. Kanserle savaşır.
Kan şekerini düzenler. Kilo vermeyeyardım eder.
Yüksek tansiyon hastalığına
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