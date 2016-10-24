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'Yağ'ma yok içeceksiniz

Prof. Dr. zeytinyağı olayını iyice abarttı... Gemlik’teki festivalde bardak dolusu taze sıkım zeytinyağını bir dikişte içen Prof. Dr. Karatay hayret uyandırdı.

Yağma yok içeceksiniz
Aykırı çıkışlarıyla gündem yaratan Prof. Dr. Canan Karatay, Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde düzenlenen Uluslararası Zeytin Festivali'ne katıldı. 2 bin yıl yaşayan zeytin ağacının Türkiye'nin en büyük nimetlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Zeytin ve zeytinyağı doğanın bize sunduğu ana sütüdür" diyerek, yeni sıkılan zeytinyağını bardağa doldurup kafasına dikti. Herkesin hayret dolu bakışlarla izlediği Prof. Dr. Karatay, uzatılan peçeteyi kabul etmedi. "Zeytinyağı başlı başına şifadır, elimi silmek yada yıkamak yerine elime yüzüme sürerim cildime de iyi gelir" dedi.

'ŞEKER HASTALIĞINI ÖNLER'
Zeytini altın, zeytinyağını da altın suyu olarak nitelendiren Prof. Dr. Karatay, şöyle konuştu: "Doğanın bize sunduğu en önemli ana sütüdür zeytinyağı. Güçlü anti-oksidandır. A ve E vitamini deposudur. Zeytinyağı kilo aldırmaz, karaciğerdeki yağları bile eritir. Kan şekerini yükseltmez, şeker hastalığını kesin önler. Binlerce yıldır en doğal ağrı kesici ve yara kapatıcı olarak da kullanılmıştır. En sağlıklı meyve zeytindir, meyve suyu da zeytinyağıdır."

'DOĞAL YAĞ BOĞAZI YAKAR'
"Ne cevizliğim var ne de zeytinliğim" diyen Prof. Dr. , kendisine hayretle bakanlara şunları söyledi: "İçmiş olduğum bu zeytinyağı boğazımı yaktı. En doğal yağ boğazı yakar zaten. Boğazım yanıyor diye bu kötü demeyin sakın. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz."
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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