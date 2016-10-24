'Yağ'ma yok içeceksiniz

Aykırı çıkışlarıyla gündem yaratan Prof. Dr. CananKaratay, Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde düzenlenen UluslararasıZeytin Festivali'ne katıldı. 2 bin yıl yaşayan zeytin ağacının Türkiye'nin en büyük nimetlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Zeytinve zeytinyağı doğanın bizesunduğu ana sütüdür" diyerek, yeni sıkılan zeytinyağını bardağa doldurup kafasına dikti. Herkesin hayretdolu bakışlarla izlediği Prof. Dr.Karatay, uzatılan peçeteyi kabul etmedi. "Zeytinyağı başlı başınaşifadır, elimi silmek yada yıkamakyerine elime yüzüme sürerimcildime de iyi gelir" dedi.
'ŞEKER HASTALIĞINI ÖNLER'
Zeytini altın, zeytinyağını da altın suyu olarak nitelendiren Prof. Dr. Karatay, şöyle konuştu: "Doğanın bize sunduğu en önemli ana sütüdür zeytinyağı. Güçlü anti-oksidandır. A ve E vitamini deposudur. Zeytinyağı kilo aldırmaz, karaciğerdeki yağları bile eritir. Kan şekerini yükseltmez, şeker hastalığını kesin önler. Binlerce yıldır en doğal ağrı kesici ve yara kapatıcı olarak da kullanılmıştır. En sağlıklı meyve zeytindir, meyve suyu da zeytinyağıdır."
'DOĞAL YAĞ BOĞAZI YAKAR'
"Ne cevizliğim var ne de zeytinliğim" diyen Prof. Dr. Canan Karatay, kendisine hayretle bakanlara şunları söyledi: "İçmiş olduğum bu zeytinyağı boğazımı yaktı. En doğal yağ boğazı yakar zaten. Boğazım yanıyor diye bu kötü demeyin sakın. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz."
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