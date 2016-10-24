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’lar kansere karşı gazladı

‘Süslü Egzoz’lar kansere karşı gazladı
Tekirdağ'da erkeklere imrenip 'Süslü Egzoz' adlı motosiklet grubu kuran kadınlar, meme kanserine 'dur' demek için gaza bastı. '' Motosiklet Grubu'nun Başkanı Kübra Ağlamaz, "Ekim, meme kanseri farkındalık ayı. Biz de bu konuda bir adım atmak istedik" dedi. Her 8 kadının birinde görülen meme kanserinin korkulacak bir durum olmadığına dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyleyen Ağlamaz, "Ancak erken teşhis ve tanının önemli olduğunu bildiğimiz için, bu farkındalığın yanında olmak istiyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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