‘Süslü Egzoz’lar kansere karşı gazladı

Tekirdağ'da erkeklere imrenip 'Süslü Egzoz' adlı motosiklet grubu kuran kadınlar, meme kanserine 'dur' demekiçin gaza bastı. 'Süslü Egzoz' Motosiklet Grubu'nun Başkanı Kübra Ağlamaz, "Ekim, meme kanseri farkındalık ayı. Biz de bu konuda bir adım atmak istedik" dedi. Her 8 kadının birinde görülen memekanserininkorkulacak bir durumolmadığına dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyleyen Ağlamaz, "Ancak erken teşhisve tanının önemli olduğunu bildiğimiz için, bu farkındalığın yanında olmak istiyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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