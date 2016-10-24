  1. Maaşı iki eve yetmez
  2. Ağrı kesici bitirir böbrekleri

Çakşır aşkı artırır!

Sarı renkte çiçekler açan çakşır otu, cinsel gücü ve isteği artırırken, sperm sayısını da yükselterek çiftlere mutluluk getiriyor...

Çakşır aşkı artırır!
Otsu bir bitki olan çakşır otunun sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Etkili bir afrodizyak olan bu ot, cinsel gücü ve isteği arttırıcı özelliklerinden dolayı cinsel sorun yaşayan çiftlere mutluluk getiriyor. Aynı zamanda sperm sayısını ve hareketliliğini de arttırıcı etkilere sahip olan çakşır otu, bebek sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bu özelliklerinden dolayı özellikle erkeklerin çakşır otunu kullanmaları tavsiye ediliyor. Toz halinde bal ile macun yapılarak tüketildiği gibi çakşır otu kökünden hazırlanan çay olarak da içilebilir. Marifetli çakşırın fayda sağladığı bazı rahatsızlıklar şöyle:
Kasları kuvvetlendirir.
Kas ağrılarını gidermeye yardımcı olur.
Sinirleri rahatlatır.
Astım ve bronşit hastaları için oldukça faydalıdır.
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar