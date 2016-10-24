Çakşır aşkı artırır!

Otsu bir bitki olan çakşır otunun sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Etkili birafrodizyak olan bu ot, cinsel gücü veisteği arttırıcı özelliklerinden dolayı cinselsorun yaşayan çiftlere mutluluk getiriyor. Aynı zamanda sperm sayısını ve hareketliliğini de arttırıcı etkilere sahip olan çakşır otu, bebek sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Bu özelliklerinden dolayı özellikle erkeklerin çakşır otunu kullanmaları tavsiye ediliyor. Toz halinde bal ile macunyapılarak tüketildiği gibi çakşırotu kökünden hazırlanan çayolarak da içilebilir. Marifetli çakşırın fayda sağladığı bazı rahatsızlıklar şöyle:
Kasları kuvvetlendirir. Kas ağrılarını gidermeyeyardımcı olur.
Sinirleri rahatlatır. Astım vebronşit hastalarıiçin oldukçafaydalıdır.
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