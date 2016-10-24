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Ağrı kesici bitirir böbrekleri

Ağrı kesici bitirir böbrekleri
Leblebi gibi ilaç yutan Türk insanı, farkında olmadan böbreklerine zarar veriyor. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Siren Sezer, mide ilaçları ve ağrı kesicilerin ani ya da kronik böbrek yetmezliğine yol açtığını belirterek, "Ağrı kesicilerin de rahatlıkla alınmayan ilaç listesinde bulunması gerek" diyor. Sağlıklı beslenme için Akdeniz tipi diyeti önerdiklerini söyleyen Prof. Dr. Sezer, şu uyarılarda bulunuyor: "Mide ilaçları uzun yıllar kullanımı böbrek yetmezliği riskini artırdığı gözlendi. Bu açıdan 'midem yanıyor bir ilaç alayım yıllarca kullanayım' demeden uzmanlara danışmanları gerekiyor. Ağrı kesicileri aylarca yıllarca kullanan özellikle bayan hastaları biliyoruz. Ağrı kesiciler ani ya da kronik böbrek yetmezliği yapabilir. Ağrı kesicilerin de rahatlıkla alınmayan ilaç listesine alınması lazım."
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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