Ağrı kesici bitirir böbrekleri

Leblebi gibi ilaç yutan Türk insanı, farkında olmadan böbreklerine zarar veriyor. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof.Dr. Siren Sezer, mide ilaçları ve ağrı kesicilerin ani ya da kronik böbrek yetmezliğine yol açtığını belirterek, "Ağrı kesicilerinde rahatlıkla alınmayan ilaçlistesinde bulunması gerek" diyor. Sağlıklı beslenme için Akdeniz tipi diyeti önerdiklerini söyleyen Prof. Dr. Sezer, şu uyarılarda bulunuyor: "Mide ilaçları uzun yıllar kullanımı böbrek yetmezliği riskini artırdığı gözlendi. Bu açıdan 'midem yanıyor birilaç alayım yıllarca kullanayım' demeden uzmanlara danışmanları gerekiyor. Ağrı kesicileri aylarca yıllarca kullanan özellikle bayan hastaları biliyoruz. Ağrıkesiciler ani ya da kronik böbrekyetmezliği yapabilir. Ağrı kesicilerin de rahatlıkla alınmayan ilaç listesine alınması lazım."
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