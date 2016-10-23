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Üzüm felçten korur

Üzüm felçten korur
Siyah üzüm ve çekirdeği flavonoid denilen vitamin benzeri bir madde içeriyor. Antioksidan özelliği bulunan üzüm çekirdeği, vücudu serbest oksijen radikallerinden ve diğer radikallerden koruyor. Damarları sağlamlaştırıyor. Hipertansiyon, kalp krizi ve felç olasılığını düşürüyor. Varisi olanlara da iyi geliyor. Göz sağlığının korunmasında da önemli rol oynuyor.
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