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i yakalar herkesi

Tiroit kanseri yakalar herkesi
Teknolojik gelişmeler, testlerinin ve görüntüleme yöntemlerinin sık kullanılması hasta ve hasta yakınlarının aklını karıştırıyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Balkan, tiroit hastalıkları ile ilgili doğru bilinen yanlışları anlatıyor...
Tiroit kanseri ileri yaşlarda görülür: Tiroit i 20'li yaşlarda bile görülebilmektedir.
Hipotiroidi ilaçları geçici kullanılır: Hipotiroidi tedavisindeki ilaçlar genelde ömür boyu kullanılmalıdır. Bazı geçici hipotiroidilerde kısa süreli ilaç tedavisi verilebilir. Zehirli guatr durumunda ilaçlar genelde belli süreler kullanılır.
Atom tedavisi zararlıdır: Atom tedavisi düşük dozlarda verildiğinde genelde yan etkisi az, hasta açısından konforlu bir tedavi şeklidir.
Nodüller ameliyat gerektirir: Tiroit nodüllerinin sadece yüzde 10 kadarı ameliyat gerektirir.
Biyopsi can acıtır: Çok korkulsa da biyopsi, ince iğnelerle yapılan çok ağrılı olmayan bir işlemdir.
Tiroit ilaçları kemik erimesi yapar: Uzun süre yüksek dozda kullanıldığında kemik erimesi yapabilir.
Mutlaka kilo aldırır: Bazı tiroit hastalıkları (hipertiroidi) kilo kaybına da sebep olabilir. Bazı hastalarda kilo alımı, bazılarında ise kiloda değişiklik olmayabilir.
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