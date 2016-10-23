Tiroit kanseri yakalar herkesi

Tiroit kanseri ileri yaşlarda görülür: Tiroit kanseri 20'li yaşlarda bile görülebilmektedir.
Hipotiroidi ilaçları geçici kullanılır: Hipotiroidi tedavisindeki ilaçlar genelde ömür boyu kullanılmalıdır. Bazı geçici hipotiroidilerde kısa süreli ilaç tedavisi verilebilir. Zehirli guatr durumunda ilaçlar genelde belli süreler kullanılır.
Atom tedavisi zararlıdır: Atom tedavisi düşük dozlarda verildiğinde genelde yan etkisi az, hasta açısından konforlu bir tedavi şeklidir.
Nodüller ameliyat gerektirir: Tiroit nodüllerinin sadece yüzde 10 kadarı ameliyat gerektirir.
Biyopsi can acıtır: Çok korkulsa da biyopsi, ince iğnelerle yapılan çok ağrılı olmayan bir işlemdir.
Tiroit ilaçları kemik erimesi yapar: Uzun süre yüksek dozda kullanıldığında kemik erimesi yapabilir.
Mutlaka kilo aldırır: Bazı tiroit hastalıkları (hipertiroidi) kilo kaybına da sebep olabilir. Bazı hastalarda kilo alımı, bazılarında ise kiloda değişiklik olmayabilir.
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