Balıktan şaşma Alzheimer olma

BEYNİNİZ YAŞLANMAZ
♦ Yaşlanmayan beyin: Düzenli balık tüketenlerin, beyin yaşlanması daha yavaş oluyor. Yetersiz balık tüketenlerin ilerleyen yaşlarda Alzheimer ve demans gibi hastalıklara yakalanma riski artıyor.
♦ Diyabeti geciktiriyor: Son çalışmalar balıkta bulunan Omega-3 yağ asitlerinin, insülinin etkinliğini arttırarak Tip-2 diyabet hastalığını geciktirdiğini ortaya koydu. Özellikle balığın kas etleri arasında bulunan Omega-3 yağlarının insülin aktivitesini dengelediği anlaşıldı.
♦ Kalp-damar hastalıklarına fren: Yeterli balık tüketimiyle alınan Omega-3 yağ asitleri, kötü kolesterol LDL'yi düşürüp, iyi huylu kolesterol HDL'yi arttırıyor. Aynı zamanda trigliserid seviyesini de düşürerek, kalpdamar sağlığını koruyucu etki gösteriyor. Omega-3, kan damarlarında pıhtı oluşumunu da engelleyerek, damar tıkanıklığını ya da damarlarda yağ birikimini önlüyor. Böylece kalp krizi ve felç riskini azaltıyor.
♦ Doğal antidepresan: Yeterli miktarda Omega-3 alımı, stres ve depresyonu daha iyi bir şekilde kontrol etmemize yardımcı oluyor. Bu nedenle tüketilen balıklar doğal antidepresan olarak düşünülmektedir.
♦ Bağışıklığı güçlendirir: Bağışıklık sistemimiz, vücudumuzda bulunan kötü huylu hücreleri baskı altında tutabilmek ve savaşabilmek için Omega-3 yağ asitlerinden destek alıyor. Meme, prostat ve kolon kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünde, Omega-3 yağ asitlerinin olumlu etkisi olduğu biliniyor.
♦ Zeka gelişimi için: Beyin, kalp, damarlar ve gözlerin sağlıklı gelişmesinde önemli rol oynayan Omega-3, anne karnındaki bebeğin sağlıklı gelişimi için elzem bir yağ asididir. Anne sütüyle beslenen çocukların problem çözme yeteneklerinin, okuma, telaffuz ve yazma becerisinin daha iyi olduğu görülmüştür. Bu nedenle gebelik ve emzirme sürecindeki annenin de yeterli balık tüketmesi önemlidir.
KIZARTMASI GÜZEL AMA...
♦ Besin değerini koruması için balık pişirme yönteminin çok önemli olduğunu söyleyen Aslıhan Küçük, özellikle kızartmadan kaçınılmasını istedi. "Izgara veya kömürde pişirme de çok sağlıklı değildir" diyen Küçük, "Bu sebeple balığı kızartmak yerine kağıtta buğulama ya da fırında pişirin" şeklinde konuştu. Aslıhan Küçük, "Balığın zayıflamada da etkisinin olmasını istiyorsanız sebzeler ile beraber fırında düşük ısıda uzun süre pişirmelisiniz" çağrısı yaptı.
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