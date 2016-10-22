Şeker yeme bunalıma girme

Ülkemizde yıllık kişi başı tüketim miktarı 25 kiloyu geçen şekerin zararları saymakla bitmiyor. Rafine şekerin oluşturduğu psikolojik tepkilere dikkat çeken Yaşar ÜniversitesiMeslek Yüksekokulu Gıda İşleme BölümBaşkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan AşkınUzel, "Vücudumuz, fazla şeker tüketiminin oluşturduğu fizyolojik tepkileri dengelemek için hormon salgılar. Bu hormonal tepki de ruh hali değişimlerine, yorgunluğa hattadepresyona neden olabilir ya da seviyesini artırabilir" diyor. Bazı gıdalar ile şekerin doğal yollardan alınabildiğini belirten Dr. Uzel, "Doğal şeker birçok meyve, patates, ekmek, süt,pirinç, baklagiller gibi temel gıdalarda doğal olarak bulunur. Bu nedenle beyaz rafine şekeri tüketmek zorunda değiliz" uyarısı yapıyor.
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