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Şeker yeme bunalıma girme

Şeker yeme bunalıma girme
Ülkemizde yıllık kişi başı tüketim miktarı 25 kiloyu geçen şekerin zararları saymakla bitmiyor. Rafine şekerin oluşturduğu psikolojik tepkilere dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Vücudumuz, fazla nin oluşturduğu fizyolojik tepkileri dengelemek için hormon salgılar. Bu hormonal tepki de ruh hali değişimlerine, yorgunluğa hatta depresyona neden olabilir ya da seviyesini artırabilir" diyor. Bazı gıdalar ile şekerin doğal yollardan alınabildiğini belirten Dr. Uzel, "Doğal şeker birçok meyve, patates, ekmek, süt, pirinç, baklagiller gibi temel gıdalarda doğal olarak bulunur. Bu nedenle beyaz rafine şekeri tüketmek zorunda değiliz" uyarısı yapıyor.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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